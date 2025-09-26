Circula en internet una ficha para localizar a Angélica Yetsey Torrini León, mejor conocida como Angie Miller y amiga de B-King, músico colombiano que fue hallado muerto en el Estado de México.

De acuerdo con la información, B-King y Regio Clown se encontraban en Ciudad de México (CDMX) cuando desaparecieron y hasta el momento siguen las investigaciones para esclarecer el caso.

Angie Miller, amiga de B-King, estaría desaparecida según rumores

Una ficha de búsqueda, supuestamente emitida por la Fiscalía de la CDMX, indica que Angie Miller está desaparecida y habría sido vista por última vez el pasado martes 23 de septiembre.

Angie Miller, amiga de B-King, habría sido ubicada en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, y se desconoce la vestimenta que portaba el día de su supuesta desaparición.

Angie Miller, modelo y actriz venezolana que acompañó a B-King y Regio Clown en CDMX (soyangiemilleroficial_ / IG)

Asimismo, la supuesta ficha de búsqueda tampoco recupera observaciones o algún contexto sobre la desaparición de Angie Miller que brinde información útil para localizar a la amiga de B-King.

La ficha de búsqueda de Angie Miller tiene el folio: D/02855/2025/CBP .

Sin embargo, hasta el momento de redactar esta nota, el folio no fue encontrado en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Cabe mencionar que la ficha de búsqueda de Angie Miller no ha sido difundida por alguna cuenta oficial del gobierno federal o de la CDMX, por lo que, hasta el momento, no se puede asegurar que esté desaparecida.