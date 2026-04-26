Cole Thomas Allen, un profesor de 31 años de edad, es señalado como sospechoso del tiroteo en el Washington Hilton donde se encontraba el presidente Donald Trump.

De acuerdo con la información preliminar, Cole Thomas Allen estudió una ingeniería y se graduó del Instituto Tecnológico de California, estado del que es originario.

Tras el atentado, Donald Trump compartió un video en el que se indicaría que Cole Thomas Allen actuó como un “lobo solitario”,a quien además describió como "enfermo" y "loco“.

Cole Thomas Allen enfrentará varios cargos mientras la investigación avanza

Un video compartido por el presidente Donald Trump exhibió a Cole Thomas Allen cuando intentaba ingresar al lobby del hotel Washington Hilton durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

En redes, se difundió que Cole Thomas Allen se desempeñaba como:

Desarrollador de videojuegos indie (Bohrdom)

Profesor de preparación para SAT

Investigador con becas vinculadas a la NASA

De acuerdo con lo informado, a Cole Thomas Allen,se le acusa de intentar ingresar con armas y cuchillos al evento con corresponsales, el cual tuvo que ser reprogramado para dentro de 30 días tras el hecho.

El fiscal general interino, Todd Blanche, señaló que se presentarán cargos y que la investigación continúa, ya que a Cole Thomas Allen se le imputarán varios delitos.

Trump difunde fotos del presunto atacante del Washington Hilton (@realDonaldTrump / Truth Social)

Cole Thomas Allen disparó contra agentes del Servicio Secreto

En su mensaje, Donald Trump dio a conocer que Cole Thomas Allen disparó de cerca a uno de los agentes del Servicio Secreto, quien, gracias a su chaleco antibalas, no resultó con heridas de gravedad.

Testigos relataron que el agresor fue arrestado rápidamente por agentes tácticos tras un tiroteo en el vestíbulo, evitando así que lograra entrar al salón principal donde se encontraban los tres mil asistentes.