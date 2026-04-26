Donald Trump difundió en Truth Social fotografías del presunto atacante de la Cena de Corresponsales en el hotel Washington Hilton, identificado como Cole Thomas Allen, de 31 años y originario de Torrance, California.

En las imágenes se observa a Cole Thomas Allen esposado contra el suelo y con el torso desnudo, tras ser neutralizado por el Servicio Secreto.

El presidente de Estados Unidos calificó al agresor como “un matón” y “una persona muy enferma”, mientras autoridades confirmaron que actuó en solitario con varias armas y ya investigan su departamento.

Trump difunde fotos del presunto atacante del Washington Hilton (@realDonaldTrump / Truth Social)

Estas son las fotos del presunto atacante del Washington Hilton que difundió Donald Trump

A través de la plataforma Truth Social, Donald Trump compartió fotos del presunto atacante del Washington Hilton.

En las imágenes, se observa a Cole Thomas Allen esposado contra el suelo y con el torso denudo.

De acuerdo con los reportes, el presunto atacante vive en Torrance, California. Autoridades ya investigan su departamento para encontrar evidencia.

Trump difunde fotos del presunto atacante del Washington Hilton (@realDonaldTrump / Truth Social)

Pese a que la investigación sigue en curso, Trump y las autoridades han indicado que se trata de un atacante “lobo solitario”, que portaba varias armas.

Junto a las fotografías que posteó Donald Trump sobre el presunto atacante del Washington Hilton, el presidente de Estados Unidos subió un video.

En la grabación se ve el momento exacto en el que Cole Thomas Allen entra corriendo para evadir el arco de seguridad del hotel.

No obstante, el presunto atacante termina neutralizado por agentes de seguridad.

Tras el incidente, el atacante fue puesto en custodia para ser interrogado.

Durante su conferencia de prensa en la Casa Blanca, Donald Trump calificó al presunto atacante como “un matón” y una “persona muy enferma”.