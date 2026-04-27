El Buró de Investigaciones Federales (FBI) de Estados Unidos investiga grabaciones de cámaras de seguridad de vecinos de la zona donde vivía Cole Thomas Allen, quien intentó atentar contra Donald Trump.

Al conocerse la casa de Cole Thomas Allen en Torrance, Los Ángeles, California, se han conocido más detalles de la vida del hombre de 31 años.

La familia ha colaborado en el sentido de aportar los últimos mensajes en una carta que el hombre de 31 años envió a su familia, tras mentirles que iba a una entrevista.

Los vecinos lo han calificado como un hombre callado mientras su alumnos supieron que tenía una situación de emergencia por la que tenía que viajar.

Cole Thomas Allen se lanzó contra funcionarios previo a atentado

Al momento se desconoce cuál era el motivo exacto por el que Cole Thomas Allen intentó hacer un atentado contra Donald Trump en el marco de la Cena de Corresponsales de La Casa Blanca.

Se sabe que la carta incluye disculpas a sus familiares, amigos, estudiantes e incluso a la gente con la que estuvo cerca en su trayecto hacia Washington.

Por la carta se sabe que su intención era atacar a funcionarios federales. En la misma decía que es ciudadano estadounidense y que lo hacen los representantes repercute en él.

En el escrito refiere que no permitiría que un “pedófilo, violador y traidor” manche las manos de él como ciudadano.

Cole Thomas Allen cuestionó valores cristianos promovidos por funcionarios

Cole Thomas Allen cuestionó el principio cristiano de “poner la otra mejilla” pues dijo que ello sería complicidad con el opresor.

Dicha complicidad no era bien vista por el tirador debido a que dijo de eso abusan en perjuicio de los oprimidos.