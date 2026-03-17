La renuncia de Joe Kent a la dirección del Centro Nacional de Contraterrorismo marca una importante ruptura en la administración de Donald Trump.

A poco de hacer pública su renuncia mediante redes sociales, Trump ha tachado de débil a Joe Kent, quien fue su fiel seguidor hasta que expresó su oposición por la guerra en Irán.

“Es un buen tipo, pero siempre pensé que era débil en seguridad” Donald Trump

Así como se alegra de su renuncia debido a que el funcionario no cree que Irán sea una amenaza para la nación, palabras con las que el máximo mandatario de Estados Unidos, está en desacuerdo.

“Cada país se da cuenta de lo que es una amenaza” Donald Trump

🔴Donald Trump calificó de "débil en seguridad" a Joe Kent, quien renunció como director del Centro Nacional de Contraterrorismo



"Cuando leí su declaración, me di cuenta de que es algo bueno que se haya ido, porque dijo que Irán no era una amenaza"pic.twitter.com/8P13M3XUBW — Azucena Uresti (@azucenau) March 17, 2026

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