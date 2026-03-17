La renuncia de Joe Kent a la dirección del Centro Nacional de Contraterrorismo marca una importante ruptura en la administración de Donald Trump.
A poco de hacer pública su renuncia mediante redes sociales, Trump ha tachado de débil a Joe Kent, quien fue su fiel seguidor hasta que expresó su oposición por la guerra en Irán.
“Es un buen tipo, pero siempre pensé que era débil en seguridad”Donald Trump
Así como se alegra de su renuncia debido a que el funcionario no cree que Irán sea una amenaza para la nación, palabras con las que el máximo mandatario de Estados Unidos, está en desacuerdo.
“Cada país se da cuenta de lo que es una amenaza”Donald Trump
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