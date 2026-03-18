Tras la renuncia de Joe Kent como director del Centro Nacional de Antiterrorismo de Estados Unidos, el nombre de su esposa Shannon Kent vuelve a resonar.

Pero ¿quién fue Shannon Kent? Te contamos lo que sabemos de quien fuera la esposa de Joe Kent.

¿Quién fue Shannon Kent?

Shannon Kent fue una criptóloga y especialista en inteligencia de la Marina de Estados Unidos que nació el 11 de mayo de 1983 en Oswego, Nueva York.

A la militar Shannon Kent se le conoció por ser una pionera en su campo y una de las pocas mujeres que servían como operadora en misiones de inteligencia de alto nivel.

Mientras servía, Shannon Kent murió el 16 de enero de 2019, durante un atentado suicida en Manbij, Siria.

¿Qué edad tenía Shannon Kent, esposa de Joe Kent?

Shannon Kent, esposa de Joe Kent, tenía 35 años al momento de su muerte.

¿Quién es el esposo Shannon Kent?

Shannon Kent era esposa de Joe Kent, el ex director del Centro Nacional de Antiterrorismo de Estados Unidos.

Shannon Kent, esposa de Joe Kent (Especial )

¿De qué signo zodiacal era Shannon Kent, esposa de Joe Kent?

Tauro era el signo al que pertenecía Shannon Kent, esposa de Joe Kent.

¿Cuántos hijos tuvo Shannon Kent?

Shannon Kent y Joe Kent tuvieron 2 hijos; Colt y Josh Kent de 11 y 9 años de edad respectivamente.

Shannon Kent, esposa de Joe Kent (Especial )

¿Qué estudió Shannon Kent, esposa de Joe Kent?

Se desconoce que estudió Shannon Kent, esposa de Joe Kent, sin embargo se conoce que tuvo formación en inteligencia militar.

Así como Shannon Kent dominaba varios idiomas, como árabe, español y francés.

¿En qué trabajó Shannon Kent?

Principalmente Shannon Kent se desarrolló laboralmente en lo militar, por lo que colaboró con el gobierno en diferentes áreas como:

Criptóloga en la Marina

Analista de inteligencia en operaciones especiales

Colaboradora en misiones vinculadas a la National Security Agency

Trabajó en la Actividad de Guerra Criptológica 66

Colaboradora en la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)

Se sabe que el trabajo de Shannon Kent era interceptar, traducir y analizar información clave para operaciones militares en contra de grupos terroristas.

Shannon Kent, esposa de Joe Kent (Especial )

Shannon Kent, militar y esposa de Joe Kent

Shannon Kent, militar y esposa de Joe Kent tomó relevancia tras la renuncia del ahora ex director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos.

Luego de que en la reflexión de su carta de renuncia fuera el propio Joe Kent quien recordó a Shannon Kent, pues como ex combatiente, también perdió a su esposa, pues la militar murió en combate en Manbij al norte de Siria en un ataque suicida del ISIS en 2019.

Razones por las que Joe Kent no podía aceptar apoyar la guerra en Medio Oriente, pues no representa una amenaza en contra de Estados Unidos, como se ha hecho creer.

“No puedo apoyar que la próxima generación vaya a luchar y morir en una guerra que no beneficia al pueblo estadounidense ni justifica el costo de vidas estadounidenses”.