El ministro de defensa israelí, Israel Katz afirmó que Israel mató al jefe de seguridad iraní, Ali Larijani tras un ataque aéreo en medio de la guerra de Medio Oriente.

En el ataque de Israel también murió el general Gholamreza Soleimani, comandante de la Basij, el brazo paramilitar de la Guardia Revolucionaria Islámica, quien era conocido por reprimir las protestas antigubernamentales a principios de este año.

Ali Larijani, jefe de seguridad iraní es asesinado por Israel tras ataque

En conferencia de prensa, Israel aseguró haber matado al alto cargo de seguridad iraní Alí Larijani, figura clave de Irán desde hace décadas y actual jefe del Consejo Superior de Seguridad.

“El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y el general Gholamreza Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche”. Israel Katz, ministro de defensa de Israel

Ali Larijani, jefe de seguridad iraní (Vahid Salemi / AP)

La muerte de los altos mando de Irán ocurre en un ataque nocturno sobre Teherán por parte de Israel, operación que formó parte de una ofensiva dirigida contra la cúpula del aparato de seguridad iraní.

Por ahora las autoridades iraníes aún no han confirmado la muerte de su jefe de seguridad Ali Larijani.

🔴 COMMANDER OF THE BASIJ UNIT ELIMINATED



Yesterday, the IDF targeted & eliminated Gholamreza Soleimani, who operated as commander of the Basij unit for the past 6 years.



Under Soleimani, the Basij unit led the main repression operations in Iran, employing severe violence,… pic.twitter.com/aJ0dNtCFz0 — Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2026

Muerte de Ali Larijani se da tras días de que Estados Unidos le puso precio a su cabeza

Dicho golpe a Irán tras la muerte de su jefe de seguridad, Ali Larijani se da tras días de que el gobierno de Estados Unidos le puso precio a su cabeza, tras ofrecer una recompensa de 10 millones de dólares - más de 176 millones de pesos al tipo de cambio actual-.

Ante ello, el ministro de defensa israelí, Israel Katz reconoció el logro de las fuerzas armadas recordando la recompensa, y asegurando que ellos mataron Ali Larijani gratis.

“Ali Larijani tenía una recompensa de 10 millones de dólares por su cabeza; lo hicimos gratis” Israel Katz, ministro de defensa de Israel