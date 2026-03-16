El Aeropuerto Internacional de Dubái reanudó de manera parcial sus vuelos tras un ataque con dron de Irán que provocó un incendio en un tanque de combustible.

De acuerdo con los informes, este ataque con dron en el aeropuerto de Dubái causó un incendio y la suspensión temporal de vuelos, con reanudación limitada.

Ataque con dron al Aeropuerto de Dubái es el tercero en la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán

Se ha reportado que, tras un ataque con drones al Aeropuerto Internacional de Dubái, este ha reanudado operaciones de manera limitada en sus vuelos.

De acuerdo a informes de medios internacionales como Reuters o CBS, este ataque con dron en el aeropuerto de Dubái es el tercero que va dirigido al recinto desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán que comenzó el pasado 28 de febrero de 2026.

Este incidente forma parte de una serie de ataques iraníes con drones y misiles contra instalaciones civiles en los Emiratos Árabes Unidos, ya que que albergan bases militares estadounidenses.

Dichos ataques han provocado varias disrupciones en el espacio aéreo del Golfo y afectando rutas globales de aviación con cancelaciones masivas y desvíos.

El ataque al aeropuerto de Dubái ocurrió durante la madrugada hora local, cuando un dron que ha sido atribuido a Irán, impactó un tanque de combustible en las cercanías del aeropuerto, no directamente en la terminal de pasajeros.

Esto provocó un incendio masivo con llamas intensas y humo negro muy visible desde varios kilómetros, provocando la suspensión temporal de todos los vuelos por varias horas, entre 5 y 7 horas aproximadamente.