Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, renunció públicamente a su cargo este 17 de marzo de 2026.

Joe Kent dijo haber renunciado al puesto porque Irán no representa una amenaza inminente para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Hasta el día de hoy, el funcionario era un fiel seguidor de Donald Trump, por lo que su renuncia inevitablemente lo puso en la mira.

¿Quién es Joe Kent?

Joseph Clay Kent es el nombre real de Joe Kent. Miembro del Partido Republicano y político estadounidense.

Era un destacado miembro en el movimiento MAGA, corriente política populista y ultraconservadora liderada por Trump, que se basa en el nacionalismo y busca restaurar valores tradicionales mediante políticas económicas proteccionistas.

Joe Kent (@joekent16jan19/ Instagram)

¿Qué edad tiene Joe Kent?

Joe Kent nació el 11 de abril de 1980 en Sweet Home, Oregon. Actualmente tiene 45 años de edad.

¿Quién es la esposa de Joe Kent?

Joe Kent contrajo matrimonio con Heather Kaiser en 2023.

Su primer matrimonio fue con Shannon Smith, una criptóloga de la Armada que conoció en Fort Belvoir y que falleció trágicamente en un atentado suicida en Siria en 2019.

Joe Kent y su primera esposa Shannon (@joekent16jan19/ Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Joe Kent?

Joe Kent tiene dos hijos, frutos de su primer matrimonio con Shannon Smith.

Joe Kent y su familia (@joekent16jan19/ Instagram)

¿Qué estudió Joe Kent?

Joe Kent es egresado de la Universidad de Norwich, donde se licenció en Estudios Estratégicos y Análisis de Defensa.

¿En qué ha trabajado Joe Kent?

Joe Kent sirvió a lo largo de 20 años en el Ejército de los Estados Unidos, donde alcanzó el rango suboficial jefe, además de formar parte del 75.º Regimiento Ranger y de las Fuerzas Especiales.

Trabajó como oficial paramilitar para la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Además, ha colaborado como columnista de medios como Fox News, CNN y Breitbart News.

Dentro de la política fue candidato republicano a la Cámara de Representantes por el tercer distrito de Washington en 2022 y 2024; no fue electo.

Se desempeñó como jefe de gabinete de Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional.

De julio de 2025 hasta el 17 de marzo de 2026, fue director del Centro Nacional de Contraterrorismo.

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Joe Ken deja la dirección del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos

Mediante redes sociales, Joe Ken hizo pública su decisión de renunciar a la dirección del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos.

Esto se debe a que Joe Ken no cree que Irán represente una amenaza real para Estados Unidos, quien se unió con Israel para atacarlo.

De acuerdo con el funcionario, Estados Unidos está actuando por influencia y presión de Israel y un poderoso lobby estadounidense.

Además de que contradice los principios del movimiento MAGA, los cuales abogan por evitar intervenciones del extranjero y guerras eternas que agotan los recursos y vidas de los ciudadanos estadounidenses.

Basándose en su experiencia personal y militar en lo que llama una “desastrosa operación” en Irak de 2003, deja claro que no participará en una guerra que no representa un beneficio para la nación y en donde solo morirán tropas.