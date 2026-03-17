La Guardia Revolucionaria Islámica confirmó este martes 17 de marzo de 2026 la muerte del comandante de las fuerzas Basij, entre la creciente tensión en Medio Oriente e Irán.

Se trata de Gholam Reza Soleimani, comandante de las fuerzas Basij quien murió durante los bombardeos que continúan en Irán, tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con la Agencia de Noticias Árabe de Irán, el militar murió a causa de un ataque conjunto que ambos países han mantenido contra territorio iraní desde el pasado 28 de febrero.

Ejército de Israel confirma muerte de Gholam Reza Soleimani

Por su parte, el Ejército de Israel ya había confirmado previamente la muerte de Gholam Reza Soleimani.

Según el reporte oficial, el comandante de las fuerzas Basij murió en “un ataque preciso” realizado por la fuerza aérea en Teherán, sin que se revelaran más detalles sobre la operación.

Irán lamenta la muerte del comandante de las fuerzas Basij

Tras confirmarse el fallecimiento, la Agencia de Noticias Árabe de Irán expresó sus condolencias a familiares y allegados del comandante Gholam Reza Soleimani.

Además, lo describió como un “comandante entregado” al servicio del país.

حرس الثورة الاسلامية: «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا»



الى مقام القائد المعظم والشعب الايراني الشريف وجميع قوات التعبئة وعائلة الشّهيد المكرمّة ننعى ونبارك… pic.twitter.com/WO5hcnyoER — إيران بالعربية | عاجل (@IranArabic_ir) March 17, 2026

En tanto, la Guardia Revolucionaria Islámica también emitió un mensaje de despedida, en el que destacó su lealtad y aseguró que “entre los creyentes hay hombres que han sido fieles a su pacto con Dios” .

Agregaron también que “algunos han cumplido su promesa, otros aún esperan, y no han cambiado en lo más mínimo su compromiso”, en palabras de despedida al comandante de fuerzas Basij .

Irán advierte que continuará su lucha tras la muerte del comandante

Finalmente, la Guardia Revolucionaria iraní aseguró que, pese a la muerte de Gholam Reza Soleimani de este martes 17 de marzo de 2026, continuarán las acciones de respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.