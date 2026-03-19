El ex director del Centro Nacional de Antiterrorismo de Estados Unidos, Joe Kent está siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) por filtración de información clasificada.

Tras su renuncia, Joe Kent ya preveía intentos de “desacreditarlo” por su rechazo a la guerra de Estados Unidos en contra de Irán, luego de asegurar que no representaba “una amenaza inminente”, tal y como el gobierno lo afirma.

Joe Kent investigado por filtración de información clasificada en el FBI

Según funcionarios, Joe Kent es investigado por filtración de información clasificada en el FBI, pues el alto funcionario habría compartido indebidamente datos reservados, sin embargo, no se precisaron más detalles de los hechos.

Asimismo, se dijo que la investigación a Joe Kent del FBI ya estaba en marcha antes de que presentara su renuncia esta semana, tras su rechazo a la guerra de Medio Oriente.

Pese a que en la casualidad, la investigación del FBI sale a la luz precedente a la renuncia de Joe Kent, la cual presentó de manera pública el martes a su cargo como director del Centro Nacional Antiterrorista.

Joe Kent (@joekent16jan19/ Instagram)

Joe Kent ya presagiaba desacreditación tras su renuncia

Antes de que se diera a conocer la investigación del FBI a Joe Kent, el ex funcionario ya presagiaba desacreditación tras su renuncia.

Pues tan solo este miércoles Joe Kent declaró que esperaba que hubiera intentos de “desacreditarlo” por su protesta. Sin embargo, dijo que agradecería tener la oportunidad de hablar con el presidente Donald Trump.

Con ello, Joe Kent expresó que espera que Trump pueda escuchar a los demás incluso a sí mismo “porque creo que sabe, en lo más profundo de su ser, que esto no va bien y que necesita encontrar una forma de que salgamos de esto”.