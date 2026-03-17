Leavitt cuestiona carta de Joe Kent tras dejar cargo antiterrorista

Karoline Leavitt, secretaria particular del presidente Donald Trump, rechazó las declaraciones que hizo Joe Kent tras dejar su cargo en el Centro Nacional de Antiterrorismo de Estados Unidos.

Joe Kent renunció a su cargo al no estar de acuerdo con la guerra en Irán, ya que este país no sería una amenaza para Estados Unidos.

Joe Kent renuncia cargo en Centro Nacional de Antiterrorismo por guerra en Irán (Captura de pantalla)

Karoline Leavitt defiende guerra en Irán y cuestiona carta de Joe Kent tras dejar cargo antiterrorista

Karoline Leavitt cuestionó la carta de Joe Kent tras dejar cargo antiterrorista y reveló que Donald Trump tenía “pruebas fuertes y convincentes de que Irán iba a atacar primero a Estados Unidos”.

La funcionaria de Estados Unidos señaló que Irán “es el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo” y, a diferencia de lo que dijo Joe Kent, el régimen iraní es malvado.

“El régimen iraní es malvado. Mató con orgullo a estadounidenses, libró una guerra contra nuestro país y nos amenazó abiertamente hasta el lanzamiento de la Operación Furia Épica”. Karoline Leavitt

A través de redes sociales, Karoline Leavitt afirmó que Estados Unidos ofreció a Irán alternativas diplomáticas para detener el conflicto; sin embargo, se negaron a negociar y detener sus armas nucleares.

Finalmente, Karoline Leavitt criticó que Joe Kent dijera que Donald Trump tomó la decisión de iniciar la guerra en Irán por influencia del extranjero, afirmando que esto es “insultante y ridículo”.

“La absurda acusación de que el presidente Trump tomó esta decisión bajo la influencia de otros, incluso de países extranjeros, es insultante y ridícula”. Karoline Leavitt

Al ser su secretaria personal, Karoline Leavitt comentó que puede dar fe de que el presidente Donald Trump siempre busca y decide conforme el mayor bien de Estados Unidos.