México, Colombia y Brasil emitieron un comunicado conjunto en el que llaman a un cese inmediato al fuego en Medio Oriente ante la escalada de tensiones en Irán.

Los tres países latinoamericanos reiteraron su postura de resolver los conflictos mediante la diplomacia y abrir espacios de diálogo y negociación para evitar una mayor crisis.

El pronunciamiento ocurre mientras Estados Unidos e Israel mantienen ataques contra objetivos iraníes y el presidente Donald Trump adelantó que podrían emprenderse nuevas acciones militares la próxima semana.

México, Colombia y Brasil llaman a un cese inmediato al fuego en Medio Oriente

En el comunicado, los gobiernos de México, Colombia y Brasil señalaron que es indispensable declarar un cese al fuego inmediato en el actual conflicto en Medio Oriente.

El objetivo, señalaron, es abrir espacios efectivos para el diálogo y la negociación, con el fin de evitar una mayor escalada del conflicto.

Asimismo, los tres países expresaron su disposición de contribuir a procesos de paz que generen confianza entre las partes involucradas y permitan avanzar hacia una salida política y negociada.

Sheinbaum adelantó el pronunciamiento tras hablar con Gustavo Petro

La presidenta Claudia Sheinbaum había adelantado que México trabajaba en un posicionamiento conjunto con países de América Latina tras una conversación con su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

Durante su conferencia mañanera del 12 de marzo, Sheinbaum explicó que el mandatario colombiano le propuso emitir un comunicado conjunto para llamar a la paz en Medio Oriente, especialmente ante la tensión generada por el conflicto en Irán.

“Ayer hablé con el presidente Petro; él nos planteó que pudiéramos hacer un comunicado junto con otros países de América Latina llamando a la paz y a la solución diplomática de este momento de lo que ocurre en Irán” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria añadió que México aceptó sumarse al pronunciamiento porque la política exterior del país históricamente ha defendido la resolución pacífica de los conflictos, así como la libre determinación de los pueblos.