La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que se prepara ante posibles incidentes nucleares derivados del aumento de tensiones en Medio Oriente, incluyendo ataques a instalaciones o uso de armas.

De acuerdo con reportes difundidos el 18 de marzo, funcionarios de la OMS mantienen monitoreo constante sobre infraestructura nuclear iraní y posibles riesgos radiológicos.

Hanan Balkhy, directora regional del organismo para el Mediterráneo Oriental, señaló que el organismo contempla escenarios amplios, con efectos potenciales globales y duraderos.

OMS se prepara ante amenaza nuclear en Medio Oriente y refuerza protocolos sanitarios

La OMS actualiza protocolos internos y emite directrices para gobiernos sobre respuesta ante emergencias nucleares, priorizando protección civil, evaluación de riesgos y coordinación internacional inmediata.

El organismo también intensifica la capacitación de su personal, enfocándose en atención médica, manejo de radiación y medidas preventivas para minimizar impactos en comunidades vulnerables.

OMS (Fabrice Coffrini / AFP)

Hasta el momento, autoridades sanitarias internacionales indicaron que no se ha detectado contaminación radiactiva , aunque mantienen vigilancia constante ante posibles cambios en el entorno regional.

Entre los principales riesgos para la salud destacan lesiones pulmonares, daños cutáneos, incremento en tasas de cáncer y efectos psicológicos derivados de exposición a radiación.

La OMS recordó antecedentes históricos como Chernóbil, Hiroshima y Nagasaki, donde las consecuencias sanitarias se extendieron durante décadas, afectando generaciones completas.

El contexto ocurre en medio de operaciones militares que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán, con reportes de ataques dirigidos a instalaciones nucleares estratégicas.

Informes recientes también señalaron incidentes cerca de infraestructura nuclear activa, elevando preocupaciones globales sobre seguridad, estabilidad regional y posibles repercusiones a largo plazo.