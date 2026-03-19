La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que se prepara ante posibles incidentes nucleares derivados del aumento de tensiones en Medio Oriente, incluyendo ataques a instalaciones o uso de armas.
De acuerdo con reportes difundidos el 18 de marzo, funcionarios de la OMS mantienen monitoreo constante sobre infraestructura nuclear iraní y posibles riesgos radiológicos.
Hanan Balkhy, directora regional del organismo para el Mediterráneo Oriental, señaló que el organismo contempla escenarios amplios, con efectos potenciales globales y duraderos.
OMS se prepara ante amenaza nuclear en Medio Oriente y refuerza protocolos sanitarios
La OMS actualiza protocolos internos y emite directrices para gobiernos sobre respuesta ante emergencias nucleares, priorizando protección civil, evaluación de riesgos y coordinación internacional inmediata.
El organismo también intensifica la capacitación de su personal, enfocándose en atención médica, manejo de radiación y medidas preventivas para minimizar impactos en comunidades vulnerables.
Hasta el momento, autoridades sanitarias internacionales indicaron que no se ha detectado contaminación radiactiva, aunque mantienen vigilancia constante ante posibles cambios en el entorno regional.
Entre los principales riesgos para la salud destacan lesiones pulmonares, daños cutáneos, incremento en tasas de cáncer y efectos psicológicos derivados de exposición a radiación.
La OMS recordó antecedentes históricos como Chernóbil, Hiroshima y Nagasaki, donde las consecuencias sanitarias se extendieron durante décadas, afectando generaciones completas.
El contexto ocurre en medio de operaciones militares que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán, con reportes de ataques dirigidos a instalaciones nucleares estratégicas.
Informes recientes también señalaron incidentes cerca de infraestructura nuclear activa, elevando preocupaciones globales sobre seguridad, estabilidad regional y posibles repercusiones a largo plazo.