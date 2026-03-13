El gobierno de Brasil revocó la visa del asesor de Donald Trump, Darren Beattie, por las restricciones de visado en Estados Unidos.

Darren Beattie, funcionario de Estados Unidos, pretendía visitar al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en la cárcel.

Brasil revoca el visado del asesor de Trump, Darren Beattie

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, informó que se revocó la visa de Darren Beattie, funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos que planeaba viajar al país sudamericano la próxima semana.

Luiz Inácio Lula da Silva (RICARDO STUCKERT / AFP)

El presidente de Brasil calificó esta acción como una medida recíproca luego de que el año pasado Estados Unidos impidió al ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, renovar su visado con motivo de la Asamblea General de la ONU.

Además, canceló los de su esposa y su hija por los vínculos del ministro de Sanidad con un programa que traía médicos cubanos a Brasil.

Luiz Inácio Lula da Silva señaló que se le impedirá a Darren Beattie entrar a Brasil hasta que se restituyan las visas del ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, y de su familia.

“Ese tipo americano que dijo que venía para acá, para visitar a Jair Bolsonaro, se le ha prohibido hacerlo y yo le he prohibido de venir a Brasil hasta que se acepte la visa del ministro de Salud” Luiz Inácio Lula da Silva

En un acto de inauguración de un hospital, celebrado en Río de Janeiro, el presidente de Brasil aludió a las restricciones impuestas por Estados Unidos.

“¿Saben que bloquearon la visa de Padilha, de su mujer y de su hija de 10 años, lo sabían?” Luiz Inácio Lula da Silva

Ante esas limitaciones se ha aumentado la tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos.

Darren Beattie tenía planeado visitar a Jair Bolsonaro en la cárcel durante su viaje a Brasil

Cabe señalar que Darren Beattie tenía el objetivo de visitar a Jair Bolsonaro en la cárcel, sin embargo, el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, le negó su acceso a la prisión.

Esto luego de que la cancillería brasileña considera que la visita de Darren Beattie a Jair Bolsonaro podría representar una “injerencia indebida” de Estados Unidos.

Un funcionario de Brasil habría señalado a The Associated Press que la visa de Darren Beattie fue revocada debido a “la omisión de información y mentiras sobre el propósito de la visita al solicitar su visa”.

Darren Beattie habría solicitado una visa para asistir el miércoles al Foro Brasil–Estados Unidos de Minerales Críticos en Sao Paulo.

Sin embargo, el funcionario -que pidió mantenerse en el anonimato- destacó que Darren Beattie había facilitado información falsa sobre su visita y no había revelado las actividades que pretendía llevar a cabo durante su estancia en el país.

Hasta el momento, la Casa Blanca no se ha pronunciado públicamente por la revocación de la visa de Darren Beattie.