Ante los conflictos bélicos y geopolíticos que se viven en distintas regiones del mundo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prevé emitir una postura conjunta por la paz junto con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, especialmente ante la guerra en Irán y la tensión en Medio Oriente.

La mandataria explicó que sostuvo una conversación con el presidente colombiano, quien le propuso emitir un comunicado conjunto con otros países de América Latina para pronunciarse a favor de una solución diplomática al conflicto en Irán.

“Ayer hablé con el presidente Petro. Él nos planteó que pudiéramos hacer un comunicado junto con otros países de América Latina llamando a la paz y a la solución diplomática de este momento, de lo que ocurre en Irán” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum agregó que aceptó la propuesta, ya que —dijo— la política exterior de México históricamente ha promovido el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.

“Entonces le dije que sí, que esa siempre ha sido la posición de México: buscar la paz”, puntualizó.

Sheinbaum reafirma postura de México por la paz ante conflicto en Irán

La presidenta también reiteró que México mantendrá una postura a favor de la paz no sólo en Irán o en Medio Oriente, sino en cualquier región del mundo donde existan conflictos armados.

Indicó que la diplomacia mexicana seguirá impulsando el diálogo internacional para lograr acuerdos que permitan poner fin a las hostilidades.

“Seguir trabajando por todos los medios para que haya paz y que cesen las hostilidades que afectan a todo el mundo, no solamente al Medio Oriente” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Estas declaraciones fueron realizadas durante la conferencia mañanera del pueblo del 12 de marzo de 2026, luego de ser cuestionada sobre el impacto que la tensión internacional podría tener en eventos globales.

Claudia Sheinbaum descarta cancelación del Mundial 2026 en México

En ese contexto, la presidenta también rechazó que exista riesgo de cancelación del Mundial de Fútbol 2026, que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum aseguró que la organización del torneo continúa con normalidad y que el trabajo con representantes de la FIFA en México sigue su curso sin contratiempos.

De acuerdo con la mandataria, el evento deportivo internacional se mantiene en preparación y no enfrenta complicaciones derivadas de la situación geopolítica actual.