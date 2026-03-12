El presidente de Colombia, Gustavo Petro, invitó a Donald Trump a visitar Cartagena durante una llamada telefónica de cerca de media hora en la que ambos mandatarios reafirmaron la relación bilateral.

Según la Presidencia de Colombia, el 12 de marzo de 2026 Donald Trump recibió con agrado la invitación y reiteró que Petro siempre será bienvenido en Estados Unidos.

En la conversación abordaron temas como energía, hidrocarburos, seguridad, cultivos ilícitos y la lucha contra el narcotráfico.

Trump también se disculpó por no incluir a Petro en la Cumbre de las Américas.

Trump recibe invitación de Gustavo Petro para ir a Colombia (@infopresidencia / X )

En la conversación, Donald Trump manifestó su deseo de mantener un mayor contacto con Gustavo Petro.

Donald Trump le reiteró a Gustavo Petro su aprecio y amistad, lo que mejora la relación entre Estados Unidos y Colombia.

¿De qué hablaron Donald Trump y Gustavo Petro durante su conversación telefónica?

En la conversación telefónica, Donald Trump y Gustavo Petro abordaron diferentes temas de interés bilateral, entre los que se encuentran:

Energía

Hidrocarburos

Seguridad

Cultivos ilícitos

La lucha conjunta contra el narcotráfico

Reactivación económica en la frontera

Donald Trump aprovechó la llamada telefónica para disculparse con Gustavo Petro por no invitarlo a la iniciativa “Cumbre de las Américas”.

Al finalizar la reunión, Donald Trump le deseó suerte a Gustavo Petro en su reunión con la presidenta venezolana Delcy Rodríguez.