Claudia Sheinbaum sostuvo un diálogo con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sobre la situación en Medio Oriente y la cooperación regional.

Gustavo Petro y la presidenta de México coincidieron en la importancia de fortalecer la integración política y económica de América Latina frente al complejo contexto internacional.

En ese sentido, México confirmó su participación en la próxima Cumbre Celac-África, que se celebrará en Bogotá el 21 de marzo, con representación del canciller Juan Ramón de la Fuente.

El encuentro busca estrechar vínculos entre América Latina y el continente africano.

Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro dialogan sobre América Latina y crisis en Medio Oriente

De acuerdo con la SRE, Sheinbaum destacó ante Petro la importancia del diálogo diplomático como herramienta para contribuir a la paz internacional.

La reunión de jefes de Estado se realizará en Bogotá, ciudad que acogerá entre el 18 y el 21 de marzo el Foro de Alto Nivel Celac-Unión Africana.

La reunión de jefes de Estado se realizará en Bogotá, ciudad que acogerá entre el 18 y el 21 de marzo el Foro de Alto Nivel Celac-Unión Africana.

Durante ese encuentro regional, Colombia entregará a Uruguay la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mecanismo clave de concertación política regional.

El intercambio entre ambos mandatarios ocurre en un contexto de tensiones globales, donde países latinoamericanos buscan reforzar cooperación política y económica ante desafíos geopolíticos.