J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, advirtió antes de partir a Pakistán que su país está dispuesto a negociar de buena fe con Irán, pero si tratan de jugársela van a descubrir que no están tan abiertos a escucharlos.

“Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, ciertamente estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si van a intentar jugárnosla, entonces van a descubrir que el equipo de negociación no es tan receptivo” J.D. Vance. Vicepresidente de Estados Unidos

El vicepresidente estadounidense acude a Islamabad, Pakistán, donde se llevan a cabo las conversaciones para una acuerdo de paz en el conflicto en Medio Oriente.

J.D. Vance recordó que como lo ha dicho el presidente Donald Trump, están dispuestos a extender la mano siempre que no haya algún juego por parte de Irán.

J.D. Vance tiene expectativas positivas previo a encuentro en Islamabad con Irán

J.D. Vance dijo que tiene expectativas positivas para iniciar esta negociación entre Estados Unidos e Irán en Pakistán.

Mientras tanto, hay un cese al fuego que muchos han calificado de frágil, sobre todo porque han seguido los ataques de Israel contra Líbano.

Irán pide que Israel se sume al cese al fuego mientras Israel dice que su lucha contra Hezbollah no es parte del acuerdo.

J.D. Vance dijo que ha sido un “malentendido legítimo” las versiones sobre que Irán no asistirá a las negociaciones debido a que no se ha incluido a Líbano en la tregua.

¿Qué piden Estados Unidos e Irán para la paz en Medio Oriente?

Las peticiones de Estados Unidos se centran en el control del uranio enriquecido y en la reapertura segura del estrecho de Ormuz.

Por parte de Irán, pide seguir teniendo el control del estrecho de Ormuz y cobrar un peaje como una forma de recuperarse ante los daños de la guerra.