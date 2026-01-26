El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la llegada de Tom Homan, figura clave en las políticas migratorias y de seguridad de su administración, a Minneapolis, Minnesota, luego de las protestas registradas contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

A través de su red social Truth Social, Trump informó que sostuvo una conversación con Tim Walz, gobernador de Minnesota, ante las manifestaciones surgidas por los operativos migratorios en la entidad.

Trump cambia discurso y llama aliado al gobernador Tim Walz

Cabe recordar que en el pasado Trump había sido crítico de Tim Walz; sin embargo, ahora lo describió como un aliado dispuesto a “limpiar las calles” y colaborar con el gobierno federal para mantener el orden.

En sus publicaciones, el mandatario defendió su política antimigratoria, argumentando que en las ciudades donde ha sido implementada se ha logrado mayor seguridad pública.

Trump confirma la llegada de Tom Homan a Minneapolis tras hablar con Tim Walz (Especial)

Tom Homan llegaría a Minnesota este 26 de enero de 2026

En otra publicación, Donald Trump confirmó que Tom Homan podría arribar a Minnesota la noche de este domingo 26 de enero de 2026, con el objetivo de supervisar y contener las protestas contra agentes del ICE.

Trump señaló que, aunque Homan no se encontraba previamente en el estado, conoce a diversos funcionarios locales, por lo que comenzará a reportar directamente sus actividades y coordinar la implementación de las políticas migratorias de su administración.

ICE despliega 10 mil nuevos agentes para operativos en Minneapolis

Además, Tom Homan confirmó que se completó la contratación y despliegue de 10 mil nuevos agentes del ICE, quienes participarán en el llamado “Modelo de Fuerza de Tarea”, una estrategia que permite redadas y detenciones masivas con el objetivo de reforzar el control migratorio.

Trump desestima protestas y acusa fraude millonario en Minnesota

Por otra parte, Trump minimizó las protestas contra los agentes del ICE y acusó un supuesto fraude masivo en programas de bienestar social por más de 20 mil millones de dólares en Minnesota, el cual —según su narrativa— sería parcialmente responsable de las manifestaciones violentas registradas en las calles.

Con este señalamiento, el mandatario busca deslegitimar las protestas contra sus políticas migratorias, presentándolas como acciones financiadas o impulsadas por actos de corrupción.