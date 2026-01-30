Tom Homan es un funcionario estadounidense especializado en inmigración y seguridad fronteriza, conocido por dirigir ICE interinamente y por su influencia como llamado zar fronterizo.

Con décadas en la aplicación de la ley, ha trabajado en la Patrulla Fronteriza y agencias migratorias, impulsando políticas estrictas que lo volvieron figura influyente y polémica.

¿Quién es Tom Homan?

Tom Homan es un funcionario estadounidense especializado en seguridad fronteriza e inmigración.

Es conocido por haber sido director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y por su papel como “zar fronterizo”, un cargo informal desde el cual coordina y supervisa políticas migratorias federales.

Es una figura muy influyente y polémica dentro del debate migratorio en Estados Unidos.

Tom Homan (X | @RealTomHoman)

¿Cuántos años tiene Tom Homan?

Tom Homan nació el 28 de noviembre de 1961, por lo que tiene 64 años

¿Quién es la esposa de Tom Homan?

Tom Homan está casado, pero no ha hecho pública la identidad de su esposa. Mantiene su vida familiar fuera del foco mediático, por lo que no hay información confirmada sobre su nombre o profesión.

¿Quiénes son los hijos de Tom Homan?

Se sabe que Tom Homan tiene hijos, pero no se conocen públicamente sus nombres ni detalles personales, ya que él ha optado por mantener a su familia en el ámbito privado.

¿Qué estudió Tom Homan?

Tom Homan estudió criminalística y justicia penal, formación que le permitió desarrollar una carrera enfocada en aplicación de la ley y control migratorio.

¿En qué ha trabajado Tom Homan?

A lo largo de su carrera ha trabajado principalmente en:

Oficial de policía (inicio de su carrera)

Patrulla Fronteriza de Estados Unidos

Servicio de Inmigración y Naturalización (INS)

ICE (Immigration and Customs Enforcement)

Director interino de ICE durante la primera administración Trump

Analista y comentarista en medios conservadores

Asesor en temas de seguridad fronteriza

Es reconocido por promover políticas migratorias estrictas y por su papel en decisiones altamente debatidas a nivel nacional.

Tom Homan (X | @RealTomHoman)

Tom Homan defiende las operaciones de ICE

El jueves 29 de enero Tom Homan ofreció una conferencia de prensa en Mineápolis.

En su discuros, defendió las acciones de ICE y aseguró su compromiso con las políticas migratorias de Donald Trump.

“No estamos renunciando a nuestra misión en absoluto; simplemente estamos trabajando de manera inteligente” Tom Homan

Homan puntualizó que las peraciones de la agencia en Mineápolis han operado bajo el orden de la ley, esto tras las nuevas polémica de ICE y sus enfrentamientos con civiles y manifestantes.

El “zar fronterizo” tambiénseñaló que la presencia de agentes en el territorio dependerá enteramente de la “cooperación” que haya en la zona.

“Un delincuente en la cárcel significa menos agentes en las calles”, dijo.