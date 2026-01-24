El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a autoridades de Minnesota de incitar a una insurrección en medio de la tensión causada por un operativo del ICE que dejó a una persona muerta.

<p>El alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección, ¡con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante! </p> Donald Trump

En específico, Donald Trump ha señalado al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y al gobernador de Minnesota, Tim Walz, de “evitar que el ICE haga su trabajo” al mismo tiempo que “incitan a una insurrección”.

Las acusaciones surgen luego de que un agente del ICE matara a un enfermero estadounidense identificado como Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, en un operativo que ha causado indignación en Minneapolis, Minnesota.

Trump acusa a autoridades demócratas de "incitar la insurrección" tras tiroteo en Minneapolis (Especial)

Donald Trump acusa un encubrimiento multimillonario por las críticas al ICE en Minnesota

En su perfil de Truth Social, el presidente Donald Trump amagó a las autoridades de Minnesota para que dejen que agentes del ICE, a quienes llamó patriotas, hagan su trabajo de “detener extranjeros ilegales”.

¡DEJAD QUE NUESTROS PATRIOTAS DEL ICE HAGAN SU TRABAJO! 12.000 criminales inmigrantes ilegales, muchos de ellos violentos, han sido arrestados y sacados de Minnesota Donald Trump

En opinión de Donald Trump, las críticas contra los operativos del ICE en Minnesota son un intento para “encubrir” los “miles de millones de dólares” que han sido robados en ese estado.

En ese contexto, señaló a la congresista Ilhan Omar de tener 34 millones de dólares en su cuenta, algo que ha calificado como un “enorme fraude monetario” con “miles de millones de dólares desaparecidos”.

“El alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección, ¡con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante! En cambio, estos santurróneos políticos deberían buscar los miles de millones de dólares que han sido robados", dijo.

Donald Trump exhibe arma de hombre asesinado por el ICE

A sus acusaciones publicadas en Truth Social, Donald Trump acusó que el enfermero de cuidados intensivos, asesinado por el ICE, era en realidad un pistolero armado con dos cargadores completos adicionales.

Sobre este hecho, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que el agente responsable “temió por su vida” porque la víctima portaba una pistola.

Sin embargo, esta explicación ha sido rechazada por los locales y el mismo gobernador de Minnesota, Tim Walz, pues las leyes establecen que es legal portar armas visibles en ese estado.