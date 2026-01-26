El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió al gobernador de Minnesota, Steve Waltz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, apoyar con la entrega de migrantes para su deportación inmediata.

“El Gobernador Walz y el Alcalde Frey deben entregar a todos los extranjeros ilegales criminales que actualmente están encarcelados en sus prisiones y cárceles estatales a las Autoridades Federales, junto con todos los delincuentes ilegales con una orden activa o antecedentes penales conocidos, para su deportación inmediata”

Así lo dijo como parte de una serie de peticiones a los gobiernos demócratas que no están cooperando a nivel estatal y local con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La entrega de migrantes que mencionó se refiere a los que están en sus prisiones estatales y quienes tengan un orden activa de deportación o antecedentes penales.

Donald Trump pide a gobiernos demócratas colaborar con el ICE

El presidente Donald Trump acusó a los gobiernos demócratas del caos y de las muertes de ciudadanos debido a que dijo no están cooperando como los gobiernos republicanos.

Y es que dijo que las detenciones de migrantes en los estados republicanos se han hechos sin caos y han detenido a más de 150 mil en solo cinco estados.

Donald Trump justifica que quiere hacer las calles de Estados Unidos más seguras

Las peticiones de Donald Trump incluyen el llamado al Congreso de eliminar las Ciudades Santuario.

Donald Trump dijo que el objetivo es hacer de las calles de Estados Unidos más seguras para todos y cumplir la promesa de campaña de frenar la migración mediante deportaciones y el sellado de la frontera.

La lista de cuatro peticiones de Donald Trump dijo se basan en el sentido común.