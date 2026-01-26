El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Congreso la eliminación de las Ciudades Santuario y a los demócratas apoyar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en las redadas contra migrantes.

“Insto al Congreso de los Estados Unidos a aprobar de inmediato una legislación para erradicar las Ciudades Santuario, que son la causa principal de todos estos problemas. Las ciudades estadounidenses deben ser santuarios seguros SOLO para los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, no para los inmigrantes ilegales que violaron las leyes de nuestra nación” Donald Trump

En su red social Truth Social, Donald Trump dijo que en las Ciudades Santuario, cuyos gobernantes son demócratas, se han negado a cooperar con el ICE y asegura que se mandan agitadores para obstruir los operativos.

Donald Trump culpa a los demócratas del asesinato de Alex Jeffrey Pretti

El presidente estadounidense atribuyó al caos en ciudades Santuarios, del que culpa a “agitadores de izquierda”, las dos muertes de ciudadanos estadounidenses como la de Alex Jeffrey Pretti y de Renee Good.

“Los demócratas priorizan a los inmigrantes ilegales por encima de los ciudadanos que pagan impuestos y cumplen las leyes, y han creado circunstancias peligrosas para todos los involucrados. Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas” Donald Trump

Donald Trump pide a demócratas apoyar al ICE y refrenda que deportaciones seguirán

Donald Trump dijo que sigue en pie su compromiso de sellar la frontera y que todas estas acciones han sido por ello.

Insistió en que el gobierno de Joe Biden fue fallido porque permitió el ingreso de delincuentes.

“Este esfuerzo de deportación está en marcha”, dijo Donald Trump y aseguró que en cada estado las operaciones se llevan a cabo de manera pacífica y sin problemas.

Dijo que en cinco estados se han arrestado a 150 mil 245 personas sin protestas ni disturbios porque la policía local cooperó con el ICE.

Estos estados son:

Texas

Georgia

Florida

Tennessee

Louisiana

Por eso hizo un llamado a los gobernantes demócratas para acabar con la división, el caos y la violencia mediante cooperación con el ICE.