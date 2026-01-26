De acuerdo con documentos obtenidos por The Associated Press, agentes de ICE en Estados Unidos tienen permitido ingresar a viviendas sin orden judicial, basándose en órdenes administrativas de deportación.

La medida, autorizada durante el gobierno de Donald Trump, ha generado críticas por contradecir la Cuarta Enmienda constitucional, luego de que se documentara un operativo en Minneapolis donde agentes derribaron la puerta de un migrante con orden de deportación vigente.

Funcionarios de Kristi Noem autorizaron a ICE transgredir la Cuarta Enmienda

De acuerdo con documentos obtenidos por The Associated Press, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), tienen permitido ingresar a viviendas sin una orden judicial.

Un memorando interno mostrado a funcionarios “selectos” del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos encabezado por Kristi Noem autoriza a lCE a catear un domicilio, incluso usando la fuerza, con base a la orden administrativa l-2015 para arrestar a alguien con una orden final de deportación.

Los agentes llaman a la puerta, se presentan e informan sobre el motivo de su llegada. El horario permitido para ingresar a la vivienda es de 6 de la mañana a 10 de la noche.

Si la persona deportada se niega a abrir la puerta, ICE puede ingresar usando la fuerza necesaria, indica el documento.

ICE va en contra de la Cuarta Enmienda Constitucional

Tras excesivos arrestos migratorios en Estados Unidos, activistas, defensores de inmigrantes, abogados y gobiernos locales han aconsejado a la gente no abrirle las puertas a ICE.

Consejo que respalda la Cuarta Enmienda constitucional, la cual protege a las personas de registros e incautaciones irrazonables por parte del gobierno.

Prohibición que ICE pasa por alto. Equipo de AP, presenció como un grupo de agentes derribó la puerta de la casa de un hombre de Libera llamado Garrison Gibson, con una orden de deportación vigente desde 2023.

Hecho que ocurrió el pasado 11 de enero en Minneapolis.

ICE solo contaba con una orden administrativa, ningún juez autorizó el allanamiento.

Ante esto, Todd Lyons, director interino de ICE, justificó el operativo.

“Si bien históricamente el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los EE.UU. no ha confiado solo en órdenes administrativas para arrestar a extranjeros sujetos a órdenes finales de deportación en su lugar de residencia, la Oficina del Asesor Jurídico Principal del DHS ha determinado recientemente que la Constitución de los EE.UU., la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y las regulaciones de inmigración no prohíben basarse en órdenes administrativas para este propósito”. Todd Lyons, director interino de ICE

Tricia McLaughlin, portavoz de Seguridad Nacional, respaldó lo dicho asegurando que todas las personas a las que se les notifica con una orden administrativa ya tuvieron “el debido proceso completo y una orden final de deportación”.

Por lo que el actuar se debe a que se encontró una causa probable para su arresto; la Corte Suprema y el Congreso “reconocieron la legalidad de las órdenes administrativas en casos de control migratorio”.