TikTok Estados Unidos negó estar censurando contenidos relacionados con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), luego de denuncias de usuarios y de la comediante Megan Stalter.

La plataforma atribuyó las fallas a un corte de energía en un centro de datos, aunque persisten las críticas de internautas que aseguran no poder acceder a videos recientes sobre protestas contra ICE.

TikTok Estados Unidos niega que esté censurando videos sobre ICE

La comediante y actriz, Megan Stalter, denunció que TikTok ha comenzado a censurar videos en los que los usuarios critican al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Al respecto, acusó que desde que TikTok tiene “nuevos dueños” en Estados Unidos, la plataforma está siendo censurada y monitoreada, por lo que decidió eliminar su cuenta de inmediato.

Ante ello, la nueva empresa propietaria de la plataforma, TikTok USDS, emitió un comunicado en el que negó la censura y atribuyó las acusaciones a un supuesto corte de energía.

“Desde ayer hemos estado trabajando para restablecer nuestros servicios tras un corte de energía en un centro de datos estadounidense que afectó a TikTok y otras aplicaciones que operamos” TikTok USDS

De la misma forma, la empresa conjunta que opera la aplicación en el país, indicó que ya se estaba trabajando de la mano de sus socios del centro de datos para poder solucionar las fallas en el servicio.

Ante ello, pero sin ofrecer una explicación sobre los señalamientos específicos relacionados con el contenido sobre ICE, la firma lamentó los inconvenientes y dijo esperar encontrar una solución pronto.

TikTok (AP / AP)

¿TikTok Estados Unidos censura contenido sobre ICE?

Cabe destacar que la denuncia sobre la posible censura de contenido sobre ICE en TikTok Estados Unidos que difundió la comediante Megan Stalter, no fue la única que se ha lanzado en las últimas horas.

Lo anterior debido a que diversos usuarios de la plataforma han señalado que al teclear la palabra ICE en el buscador no se arrojan videos de contenido crítico o denuncia.

Operativos de ICE en Minneapolis (Ellen Schmidt / AP)

En especial, los usuarios han señalado en hilos de Reddit que al buscar videos sobre las protestas contra ICE en Minneapolis, la plataforma solo arroja contenido antiguo y no relacionado con los hechos.

Incluso, se acusa que el intentar buscar transmisiones sobre las movilizaciones o cualquier contenido relacionado con ellas, no se arroja ningún resultado y hasta aparece una leyenda de “sin conexión a internet”.