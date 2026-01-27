Tras la muerte de Renee God y Alex Pretti, a manos de agentes de ICE en Minnesota, Melania Trump hace una inusual declaración.

En declaraciones para Fox and Friends, de Fox News, este 27 de enero de 2026, Melania Trump, de 55 años de edad, hizo un llamado a la unidad en Minnesota.

“Necesitamos unirnos. Hago un llamado a la unidad”, dijo. Melania Trump. Primera Dama de Estados Unidos

Posteriormente, subrayó su rechazo a la violencia por lo que pidió a los ciudadanos protestar, pero de forma pacífica.

“Estoy en contra de la violencia. Así que, por favor, si protestan, háganlo en paz. Necesitamos unirnos en estos tiempos” Melania Trump. Primera Dama de Estados Unidos

Así como aseguró haber platicado con su esposo, el Presidente de Estados Unidos, quien le informó haberse puesto en contacto con el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Fey, para evitar disturbios en Minnesota.

“Sé que mi esposo, el Presidente, tuvo una excelente conversación ayer con el gobernador y el alcalde, y están trabajando juntos para que sea un día pacífico y sin disturbios” Melania Trump. Primera Dama de Estados Unidos

El discurso llega tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses que pusieron resistencia ante las acciones de agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos.

Melania Trump habla del papel que desempeña como esposa de Donald Trump

Consciente de las miradas y la presión que hay sobre ella, Melania Trump también habló de su papel como esposa de Donald Trump, el máximo mandatario de Estados Unidos.

“Le doy mis consejos y le digo lo que pienso”, dijo Melania Trump en cuanto a temas importantes que aborda con Donald Trump. Aunque no especificó de qué tipo.

“A veces me escucha, a veces no. Pero estoy aquí para apoyarlo”, agregó y enseguida indicó tener la firme creencia de que en todo tipo de relación debe existir una comunicación abierta.

En cuanto a su función en la Casa Blanca, señaló sentirse honrada de ejercer sus deberes como Primera Dama.