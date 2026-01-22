Todd Lyons es un funcionario estadounidense con una carrera bastante sólida dentro de la seguridad de Estados Unidos, destacando su paso por la Fuerza Aérea. Continúa leyendo para conocer más sobre la trayectoria y vida del actuar director del ICE.

¿Quién es Todd Lyons?

Todd Lyons es un funcionario estadounidense de seguridad y aplicación de la ley que se desempeña como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), una de las principales agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias y de seguridad interna del país.

¿Qué edad tiene Todd Lyons?

No hay información pública sobre la fecha de nacimiento de Todd Lyons, por lo que se desconoce cuál es su edad exacta; sin embargo, de acuerdo con su trayectoria extensa, se presume que está entre los 50 y 60 años de edad.

¿Todd Lyons tiene esposa?

La vida personal de Todd Lyons se ha mantenido privada, por lo que se desconoce si tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Todd Lyons?

Al no saberse su fecha de nacimiento, se desconoce cuál es el signo zodiacal de Todd Lyons.

¿Todd Lyons tiene hijos?

Se desconoce si Todd Lyons tiene hijos, pues la información pública sobre él se centra en su trayectoria dentro de Estados Unidos.

¿Qué estudió Todd Lyons?

Todd Lyons cuenta con una licenciatura en Justicia Criminal; además, tiene una maestría en Liderazgo en Justicia Criminal, ambas por el New England College.

¿En qué ha trabajado Todd Lyons?

La trayectoria de Todd Lyons comenzó su carrera en el United States Air Force (Fuerza Aérea de EE. UU.), donde sirvió desde 1993 y fue llamado nuevamente al servicio activo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, participando como enlace de antiterrorismo para el Special Operations Command – Central.

En el 2007 se unió a ICE Enforcement and Removal Operations (ERO) como agente de inmigración en Dallas, Texas. Dentro del ICE ocupó diversos cargos como: