En medio de las críticas por el actuar del ICE, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los acuerdos siguen avanzando en Minneapolis tras sostener una llamada con el alcalde demócrata Jacob Frey.

“Acabo de tener una muy buena conversación telefónica con el alcalde Jacob Frey, de Minneapolis. ¡Se están logrando muchos avances!" Donald Trump

Al señalar que hay “mucho progreso” para desactivar la tensión en la ciudad, Donald Trump añadió que su zar fronterizo, Tom Homan, se reunirá con Jacob Frey el 27 de enero para “continuar la conversación”.

Donald Trump sobre ICE en Minneapolis (Captura de pantalla)

Elementos del ICE abandonarán Minneapolis tras llamada con Donald Trump; Jacob Frey

A través de sus redes sociales, el propio alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, detalló que durante su llamada con Donald Trump expresó el valor que han tenido los migrantes para el desarrollo de la ciudad.

Añadió que fue claro al resaltar que su principal petición es que cesen las operaciones violentas y, según comentó, el presidente coincidió en que la situación actual no puede continuar.

Como parte de los acuerdos, según adelantó Jacob Frey, algunos agentes de ICE comenzarán a abandonar la zona el 27 de enero de 2026: “Seguiré presionando para que el resto de los involucrados en esta operación se vayan”.

Minneapolis seguirá cooperando con las fuerzas del orden estatales y federales en investigaciones criminales reales, pero no participaremos en arrestos inconstitucionales de nuestros vecinos, agregó.

“Seguiré trabajando con todos los niveles de gobierno para mantener nuestras comunidades seguras, reducir la delincuencia y priorizar a los residentes de Minneapolis”. Jacob Frey