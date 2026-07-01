Ante la llegada de la fecha de la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Marcelo Ebrad compartió tres escenarios que plantearía hoy en la reunión.

La reunión que Marcelo Ebrad, secretario de Economía (SE) tendrá con Jamieson Greer de Estados Unidos y Dominic LeBlanc de Canadá, definirá lo que sigue para el T-MEC.

Marcelo Ebrad plantea tres escenarios para la revisión del T-MEC

Hoy, 1 de julio de 2026, se tiene programada la revisión del T-MEC en una mesa tripartita con la participación de México, Estados Unidos y Canadá, donde se plantearan las futuras revisiones, así como la viabilidad de que siga la participación entre los mismos países.

Ante ello, Marcelo Ebrad planteó tres escenarios posibles que planteará para las futuras revisiones del T-MEC, siendo estos:

Escenario 1: Acuerdo para extender el T-MEC con la revisión de hoy con la aceptación de vigencia por 16 años más, es decir hasta el 2042. Sin embargo, habrá revisiones cada 6 años.

En cada revisión cualquiera de los países puede confirmar la extensión del Tratado por 16 años más para que se renueve antes de su vigencia.

Escenario 2: El T-MEC no se extiende, pero tampoco termina de forma inmediata. Sino que a partir del sexto año, se realizan revisiones anuales con posibilidad de seguir negociando y que alguno de los países pida la renovación por 16 años más.

Sin embargo, esta revisión anual tendría vigencia hasta el 2042, una vez llegada la fecha, el T-MEC terminaría.

Escenario 3: No existe consenso de prórroga por 16 años como en los dos anteriores, pero se realizarán revisiones anuales a partir del 2027 y hasta el 2036.

Esto también brinda la posibilidad de que en cada revisión cualquier país pida la renovación por 16 años más.

Marcelo Ebrad comparte 3 escenarios para futuras revisiones del T-MEC. (@m_ebrard)

Los tres países del T-MEC podrían dejarlo y en 6 meses se haría oficial

Marcelo Ebrad compartió tres escenarios que planteará hoy en la reunión por la revisión del T-MEC, pero destacó que cualquiera de los tres países podría decidir dejar el Tratado.

Con la leyenda “Denuncia al T-MEC” aclara que los países podrán renunciar a él, pero que esta decisión tendrá efecto 6 meses después de hacerlo oficial.

Asimismo, aclara que aunque un país decida salir del T-MEC, los otros países podrán continuar con el Tratado.

Pese a esta nota que Marcelo Ebrad añadió al esquema, aclaró que no ve posible que Estados Unidos o Canadá decidan salir del T-MEC en esta reunión, argumentando que por ello se hicieron reuniones previas a la revisión pactada hoy.