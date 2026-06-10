Recientemente Donald Trump amenazó con romper el T-MEC con Canadá y México, pues considera que Estados Unidos no necesita de lo que tienen ambos países. Ante este escenario, el nuevo embajador, Roberto Lazzeri habló al respecto.

Roberto Lazzeri señaló que hay que mantener la calma ante las palabras de Donald Trump y el T-MEC, que vienen nuevas negociaciones, y en dado caso, el Plan México alcanza para suplir el acuerdo comercial.

Trump pone en duda el futuro del T-MEC y señala déficits con México y Canadá (Julia Demaree Nikhinson / AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Roberto Lazzeri pide calma ante las palabras de Donald Trump y el T-MEC

Durante una breve entrevista, Roberto Lazzeri señaló que hay que tener calma tras las palabras de Donald Trump sobre el T-MEC, pues vienen un par de negociaciones a las que hay que estar al pendiente.

Roberto Lazzeri señala que lo que debe de importar ahorita es hacer la labor de convencimiento para que Donald Trump vea que el T-MEC es conveniente para toda la zona comercial.

Afirmando que "México le aporta competitividad y valor a toda la región", lo cual se puede ver reflejado en el T-MEC; cosa que se quiere exponer en las próximas reuniones.

El nuevo embajador de México en Estados Unidos, pide de momento “cabeza fría”, mientras se mantengan todas las negociaciones.

Roberto Lazzeri Montaño (Roberto Lazzeri Montaño vía LinkedIn)

Roberto Lazzeri señala que el Plan México “alcanza” si pasa algo con el T-MEC

Viendo un posible cambio o anulación del T-MEC, Roberto Lazzeri señaló que el Plan México ”alcanza” para suplir al tratado de comercio en la zona de América del Norte.

En las palabras de Roberto Lazzeri, el Plan México está enfocado en “la reindustrialización del país, sustituir importaciones”, con el fin de no depender tanto de otros países en el desarrollo económico.

Además afirma que los tres países (México, Canadá y Estados Unidos), quieren que “las cosas se produzcan acá, que el valor agregado se quede acá”; al mismo tiempo que hay mejores salarios.

Esa es la intención de los integrantes del T-MEC, el problema es que no han encontrado la forma de llegar a esa meta. De ahí que sigan en la negociación del tratado.