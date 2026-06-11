Claudia Sheinbaum, presidenta de México se pronunció porque permanezca el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) luego de las declaraciones del presidente Donald Trump en las que puso en duda la renovación.

“Nosotros, en primer lugar, queremos que se mantenga el tratado porque beneficia a los tres países, no solo beneficia a México o a Canadá, también beneficia a Estados Unidos, pongo un ejemplo, los vehículos en Estados Unidos, aumentó el precio de manera muy significativa. Fíjense... en la inflación en Estados Unidos se toma en cuenta el valor del vehículo... y se han elevado mucho los precios de distintos productos, incluidos los vehículos y nosotros creemos pues que es parte de haber aumentado aranceles” Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el T-MEC beneficia a los tres países, luego de que Donald Trump dijo que no necesita los productos de México o Canadá.

Sheinbaum: T-MEC mejorará precios de autos y otros productos en Estados Unidos

Un ejemplo en el que el T-MEC y la eliminación de aranceles podrían beneficiar a Estados Unidos es en los precios de los automóviles ya que Sheinbaum recordó que en Estados Unidos se consideran cómo producto básico.

Claudia Sheinbaum dijo que espera que en Estados Unidos, mejoren los precios si se mantiene un T-MEC trilateral.

“Entonces, ¿cómo se beneficia Estados Unidos o el pueblo de Estados Unidos? pues... si se mantiene como estaba el tratado o mejores condiciones, pues obviamente va a bajar el precio de los vehículos, pero como los vehículos hay muchos otros productos. Esa es una forma de beneficiarse a Estados Unidos...” Claudia Sheinbaum

Sheinbaum: T-MEC fortalece a América del Norte

Claudia Sheinbaum dijo que también hay beneficios cómo fortalecer América del Norte ante otras regiones del mundo, por ejemplo, ante China.

La presidenta dijo que coincide con el presidente Donald Trump en que la renovación que dio origen al T-MEC y dejó atrás el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es mejor de lo que había.

Insistió que la fortaleza de América del Norte dejará beneficios en el empleo para ambos países y que se consideran alternativas en puntos de desacuerdo para lograr el mejor acuerdo posible.

Sobre las negociaciones entre México y Estados Unidos, dijo que posteriormente se va a integrar a Canadá.

Mientras tanto, la segunda ronda de negociaciones entre México y Estados Unidos va a iniciar en la siguiente semana del 15 al 18 de junio y una tercera ronda se va a llevar a cabo en la semana del 20 de julio.