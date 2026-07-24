Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México asegura que el país no enfrenta nuevos aranceles tras su reunión con Jamieson Geer, representante comercial de Estados Unidos.

“Fue una muy buena reunión van avanzando distintos temas (...) ¿qué le pasa a México?, se queda igual que como estaba, todos los productos que se exportan dentro del Tratado de Libre Comercio tienen cero arancel, con excepción de vehículos de acero y los productos que se exportan fuera del Tratado de Libre Comercio tiene un arancel del 10 por ciento que es lo que ya teníamos antes, es decir que México queda exactamente igual a cómo estábamos hace una semana" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Desde su conferencia mañanera del pueblo del viernes 24 de julio de 2026 en Morelos, la presidenta de México señaló que pese a las nuevas medidas arancelarias de Estados Unidos, el país queda prácticamente igual.

Sheinbaum asegura que se trabaja con Estados Unidos para acuerdo de largo plazo

En este mismo sentido de los aranceles, así como la revisión anual del T-MEC, la presidenta Sheinbaum aseguró que se mantienen trabajando directamente con Estados Unidos para lograr un acuerdo que se sostenga a largo plazo.

Aclaró que por el momento lo que busca Estados Unidos en la revisión del tratado es mayores reglas de origen, mientras que México busca que las mismas estén aplicadas a los regional.

“Ver si se puede llegar a un acuerdo conjunto que permita alargar más el Tratado Comercial” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además la presidenta Sheinbaum señaló que lo que busca México es que al menos para este año, durante las revisiones y negociaciones del T-MEC, se llegue a un acuerdo.

Y que dicho acuerdo solo se revise que es cumplido durante los próximos 10 años que se tiene previsto que dure el T-MEC, por parte de Estados Unidos.

Sin embargo, reveló que México espera pese a todo poder extender el tratado hasta los 16 años como en un principio estaba planteado.