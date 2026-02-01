Mediante Truth Social, Donald Trump anunció que ICE no intervendrá en protestas en Minneapolis, Minnesota, y otras ciudades.

He instruido a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que bajo ninguna circunstancia vamos a participar en varias ciudades demócratas mal administradas con respecto a sus protestas y/o disturbios a menos que, y hasta que, nos pidan ayuda. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que se limitarán las acciones federales de ICE ante las protestas locales.

A través de Truth Social, Trump anunció que ICE no intervendrá en protestas en Minneapolis y otras ciudades demócratas, a menos que les “pidan ayuda”.

En su mensaje, el presidente de Estados Unidos reveló que dicha orden fue dada a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Sin embargo, Donald Trump expresó que ICE y la Patrulla Fronteriza protegerán los edificios federales, además de que no permitirá agresiones a sus “Guerreros Patriotas”.

Sin embargo, protegeremos, y con mucha fuerza, todos y cada uno de los edificios federales que estén siendo atacados por estos lunáticos, agitadores e insurrectos altamente pagados. Tengan en cuenta que he instruido a ICE y/o a la Patrulla Fronteriza para que sean muy enérgicos en esta protección de la propiedad del Gobierno Federal. No se permitirá escupir en las caras de nuestros oficiales, no se permitirán puñetazos ni patadas a los faros de nuestros autos, y no se lanzarán piedras o ladrillos a nuestros vehículos ni a nuestros Guerreros Patriotas. Si lo hay, esas personas sufrirán una consecuencia igual o mayor. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

En consecuencia, Donald Trump exhortó a los gobiernos locales para que protejan las propiedades estatales y locales.

En ese contexto, Trump habló del caso de un incidente en Oregon donde manifestantes irrumpieron en un edificio federal dañando propiedad y acosando a los empleados.

Mientras tanto, mediante esta Declaración, informo a los Gobiernos Locales, como hice en Los Ángeles durante los disturbios al final del mandato de Biden, que deben proteger sus propiedades estatales y locales. Además, es su obligación proteger también nuestras propiedades federales, edificios, parques y todo lo demás. Estamos ahí para proteger la propiedad federal, solo como respaldo, ya que es responsabilidad local y estatal hacerlo. Anoche en Eugene, Oregón, estos delincuentes irrumpieron en un edificio federal y causaron graves daños, además de asustar y acosar a los empleados que trabajan duro. La Policía Local no hizo nada para detenerlo. ¡No permitiremos que eso vuelva a suceder! Si los Gobiernos Locales no pueden controlar a los insurrectos, agitadores y anarquistas, acudiremos de inmediato al lugar donde se solicite dicha ayuda y nos encargaremos de la situación de forma rápida y metódica, tal como hicimos en los disturbios de Los Ángeles hace un año, donde el jefe de policía dijo: “No podríamos haberlo hecho sin la ayuda del Gobierno Federal”. Donald Trump, presidente de Estados Unidos

La publicación de Donald Trump se produce en un contexto donde se esperan manifestaciones durante este fin de semana contra la aplicación de leyes migratorias.

Las muertes de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis han generado un ambiente tenso entre la población y las autoridades federales.

El asesinato de Renee Good a manos de un agente del ICE generó indignación entre la sociedad estadounidense, situación que empeoró tras homicidio de Alex Pretti en condiciones similares.

Por lo que Donald Trump decidió cambiar el tono de su política en ciudades como Minneapolis en las que ha estado ICE.

ICE intervendrá en Minneapolis y otras ciudades si dicen “por favor”, asegura Trump

En su anuncio sobre la intervención en Minneapolis y otras ciudades gobernadas por demócratas, Donald Trump afirmó que ayudarían a las autoridades locales si lo piden “por favor”.

Donald Trump indicó que de ser necesario ICE y las Patrulla Fronteriza “serán extremadamente fuertes y firmes” al proteger propiedad federal.

Por lo tanto, a todos los Gobiernos Locales, Gobernadores y Alcaldes que se quejan, avísennos cuando estén listos y allí estaremos. Pero, antes de hacerlo, deben decir “¡POR FAVOR!”. Recuerden que les dije, con el lenguaje más enérgico, ¡CUIDADO! ICE, la Patrulla Fronteriza o, de ser necesario, nuestras Fuerzas Armadas, serán extremadamente fuertes y firmes en la protección de nuestra propiedad federal. No permitiremos que nuestros juzgados, edificios federales ni ningún otro elemento bajo nuestra protección sufran daños de ninguna manera. Fui elegido con una política de control fronterizo (¡que ya se ha perfeccionado!), seguridad nacional y orden público. ¡Eso es lo que Estados Unidos quiere y eso es lo que Estados Unidos está obteniendo! Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Además, el presidente de Estados Unidos reafirmó que fue elegido con una política de control fronterizo, la cual ha perfeccionado.