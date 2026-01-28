Agentes del Departamento de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) intentaron ingresar a las instalaciones del Consulado de Ecuador en Minneapolis, en Estados Unidos, bajo el pretexto de protección de inmigrantes en su interior.

“Tu no puedes entrar aquí. Esto es un consulado, es propiedad de un gobierno extranjero” Personal en Consulado de Ecuador en Minneapolis

En un video difundido en redes sociales se ve a dos hombres impedir la entrada de los agentes del ICE al consulado y decirles que el sitio es propiedad de un gobierno extranjero.

Finalmente los agentes del ICE no entraron y se escuchó a personal del Consulado de Ecuador en Minneapolis hablar en español para pedir grabar la situación en el marco de las redadas ordenadas por el presidente Donald Trump.

Ecuador exige a Estados Unidos que no se repita intento de ingreso a consulados

La Cancillería de Ecuador envió un comunicado en el que denunció que un agente del ICE (aunque en el video difundido se vieron a más) intentó ingresar a sus instalaciones en el Consulado de Minneapolis.

Ante ello, dijo que activó protocolos de emergencia emitidos por su Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para proteger a los ecuatorianos que se encontraban dentro, aunque no confirmó si se trataba de personal o migrantes, ni su situación migratoria.

La Cancillería de Ecuador detalló que presentó una nota de protesta a la Embajada de Estados Unidos en Ecuador para que actos de esta naturaleza no se repitan en sus oficinas consulares en Estado Unidos.

Citan Convención de Viena sobre inviolabilidad de consulados

En redes sociales se generó polémica por la idea de que un Consulado no tiene la misma inmunidad que una Embajada, a lo que usuarios recordaron el artículo 31 de la Convención de Viena sobre inviolabilidad de locales consulares.

“Artículo 31 Inviolabilidad de los locales consulares 1. Los locales consulares serán inviolables en la medida prevista en este artículo. 2. Las autoridades del Estado receptor no entrarán en la parte de los locales consulares utilizada exclusivamente para las actividades de la oficina consular, salvo con el consentimiento del jefe de la oficina consular o de la persona que este designe, o del jefe de la misión diplomática del Estado que envía.” Convenció de Viena

Señalan a Ecuador como enemigo por no dejar ingresar al ICE en consulado en Minneapolis

En redes sociales surgieron reacciones de diverso tipo, algunas que señalaban apoyar a agentes del ICE pero que no debieron intentar ingresar a un Consulado.

Otros comentarios señalaron que el Consulado de Ecuador en Minneapolis se convirtió en suelo enemigo dentro de Estados Unidos por presuntamente proteger a migrantes.

Intento de ingreso de ICE a Consulado en Minneapolis recuerda asalto de Ecuador en Embajada de Mexico en Quito

Otros más cuestionaron qué pasaría si Ecuador intentara irrumpir en la Embajada de Estados Unidos en Quito.

Ante ello, se registraron comentarios que señalaban Ecuador ha marcado un precedente al asaltar la Embajada de México en Quito en 2024 para “rescatar a un criminal”.