El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suavizó su política migratoria tras las fuertes críticas generadas contra el ICE por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis.

No obstante, en entrevista para la cadena estadounidense NBC News, Donald Trump reiteró que la misión de los elementos del ICE es “combatir criminales peligrosos”.

Trump suaviza política migratoria pero defiende labor de ICE pese a críticas

Ante las críticas contra el ICE por sus actos en Minneapolis, Donald Trump aseguró que “aprendió a tener un enfoque más suave” en el actuar de los agentes federales.

El presidente de Estados Unidos señaló que esto no cambiará su visión, pues pese a suavizar su política migratoria aseveró que aún así “deben mantenerse firmes”.

Y es que Trump volvió a cargar contra administraciones pasadas, acusándolas de permitir el ingreso de “gente mala” que ahora deben combatir.

Esto provocó también que señalara a su administración de ser la responsable de lograr una reducción en la tasa de criminalidad, mencionando ciudades como Minneapolis y Chicago.

Trump confirma salida de agentes de ICE de Minnesota

Pese a esto, Donald Trump confirmó que 700 agentes del ICE dejarán Minnesota, incluida Minneapolis, como parte de un acuerdo con autoridades locales.

De acuerdo con el presidente de Estados Unidos, a cambio de ello el gobierno de Minnesota se comprometió a entregar a asesinos que estén detenidos.

De igual forma, dijo esperara la captura y entrega de criminales y narcotraficantes que están bajo la jurisdicción de dicha entidad.