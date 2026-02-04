El gobierno de Estados Unidos ajustó el despliegue de elementos del ICE en Minneapolis luego de que las autoridades locales han puesto en marcha distintas acciones de cooperación.

En conferencia de prensa ofrecida el 4 de febrero, el zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, anunció el retiro de cientos de agentes del ICE que habían sido despegados en Minneapolis.

Estados Unidos reduce presencia de ICE en Minneapolis gracias a autoridades locales

Al reconocer que las autoridades de Minneapolis han entrado en una etapa de mejora significativa en la cooperación con el gobierno de Estados Unidos, se anuncio el ajuste del despliegue de ICE.

Al respecto, Tom Homan indicó que se inició un proceso de retiro inmediato de 700 agentes federales de migración, pues es menor la necesidad de mantener una presencia federal en la ciudad.

“Nunca habíamos tenido este nivel de colaboración con las autoridades locales” Tom Homan. Zar fronterizo de Estados Unidos

En ese sentido, el funcionario aseveró que gracias a la colaboración que se ha logrado establecer en las últimas semanas, se han puesto en marcha acciones de trabajo conjunto con buenos resultados.

Lo anterior debido a que reportó que los operativos entre autoridades locales y federales, han permitido la detención de 139 personas por agresión, 87 por delitos sexuales y 28 por vínculos con pandillas.

Zar fronterizo de Estados Unidos lanza nueva advertencia a migrantes

A pesar de que anunció el retiro de 700 agentes del ICE que se encontraban en Minneapolis, el zar fronterizo de Estados Unidos indicó que las acciones migratorias van a seguir en curso.

Sobre ello, el funcionario refirió que los trabajos de control van continuar a lo largo de Estados Unidos, pues resaltó que la postura del gobierno central en materia de deportaciones no se ha modificado.

“Si estás en el país sin documentos, no estás fuera del alcance de las autoridades. El presidente Trump mantiene su firme intención de llevar a cabo deportaciones masivas durante su administración” Tom Homan. Zar fronterizo de Estados Unidos

Debido a dicha situación, Tom Homan lanzó una nueva advertencia al señalar que si hay personas extranjeras en Estados Unidos sin documentos, ya están bajo la mira de las autoridades.

En especial cuando recordó que el presidente Donald Trump no tiene la intención de dejar de lado su objetivo de realizar deportaciones masivas de migrantes hasta el último día de su administración.