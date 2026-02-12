El zar de la frontera, Tom Homan, anunció lo que tanto esperaban los ciudadanos de Minneapolis sobre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Los violentos operativos migratorios que ICE ha venido realizando en Minneapolis-St. Paul, cesarán.

Así lo informó Tom Homan, durante una conferencia de prensa. El oficial de inmigración esta semana ICE redujo significativamente operaciones y continuará bajando la próxima.

“Ya se inició una reducción significativa esta semana y continuará la próxima semana” Tom Homan

La semana pasada se habló del retiro de 700 agentes de ICE, por lo que quedaron activos 2 mil.

Donald Trump está de acuerdo con repliegue de ICE en Minneapolis

Pese a que el ingreso de ICE a Minneapolis dio como resultado la detención de 4 mil personas, lo que Tom Homan, calificó como un “éxito”, no hay marcha atrás, agentes migratorios serán retirados y Donald Trump está de acuerdo.

“He propuesto, y el presidente Trump ha estado de acuerdo, que esta operación especial concluya” Tom Homan

El Presidente de Estados Unidos, de 79 años de edad, habría cedido por la presión de “los agitadores radicales de izquierda”, como llama a la oposición, quienes han criticado la forma en que se llevan a cabo los operativos migratorios.

Cabe mencionar que a principios de este 2026, agentes de ICE iniciaron operativos en Minneapolis, los cuales desataron una ola de protestas y críticas a nivel mundial.

Dos muertes, la de Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes de ICE, además de desatar pánico y generar indignación, pusieron contra la pared a Donald Trump.

El mandatario aseguró que las muertes fueron en defensa propia, pero el argumento sigue sin convencer por lo que, hasta el momento, ambas están bajo investigación.

La controversia continuó creciendo cuando un niño de nombre Liam, de 5 años de edad, fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, quien posteriormente declaró haberlo “rescatado”.

Y es que el padre del menor lo abandonó debido a que huía de agentes migratorios.