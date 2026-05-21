El gobierno de Estados Unidos sancionó a empresas mexicanas por mantener supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, relacionados con el tráfico de narcóticos y operaciones de blanqueo de capitales.

La acción de hoy se tomó conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, que combate la proliferación de drogas ilícitas y sus medios de producción, y a la E.O. 13224, que apunta a grupos terroristas y sus simpatizantes Gobierno de Estados Unidos

Según se informó, seis personas y dos empresas mexicanas fueron sancionadas tras detectarse que lavaban dinero proveniente de la venta ilegal de fentanilo y otros narcóticos del Cártel de Sinaloa a través de criptomonedas.

Criptomonedas (Unsplash)

Estados Unidos sancionó a Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, miembro del Cártel de Sinaloa

En un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro indicó que las sanciones afectan a Jesús González Peñuelas, alias “Chuy González”, acusado de tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos.

“Las sanciones también afectan a Jesús González Peñuelas y a otros cinco mexicanos de su organización”. Gobierno de Estados Unidos

La dependencia recordó que, en 2024, la Oficina de Narcóticos Internacionales y Asuntos de Aplicación de la Ley anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara al arresto de González Peñuelas.

Además, mencionó que se sancionó a otros cinco mexicanos vinculados al Cártel de Sinaloa; organización que, según las autoridades, es un importante distribuidor de fentanilo hacia Estados Unidos y responsable de miles de muertes.

¿Qué es el fentanilo? (captura de pantalla)

Donald Trump clasificó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista

El año pasado, la Administración de Donald Trump designó al Cártel de Sinaloa tanto como Organización Terrorista Extranjera (FTO) como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT).

Lo anterior, al considerar que el Cártel de Sinaloa pone en peligro a los estadounidenses con el tráfico de fentanilo ilícito, designado por el presidente Trump como Arma de Destrucción Masiva.