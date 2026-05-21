Estados Unidos acusa al CJNG y al Cártel de Sinaloa de operar desde África

Estados Unidos afirmó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa han expandido sus operaciones hacia África, donde han instalado laboratorios de metanfetamina.

Dagvin Anderson, jefe del Comando África de Estados Unidos (AFRICOM), señaló que estos cárteles han aprovechado las regiones con menor vigilancia para establecer sus centros de producción.

Estados Unidos detalla que CJNG y Cártel de Sinaloa operan desde África

Dagvin Anderson detalló que el CJNG y el Cártel de Sinaloa han aprovechado la poca vigilancia en África y los altos niveles de corrupción para instalar laboratorios de drogas sintéticas en la región.

Dagvin Anderson, jefe del Comando África de Estados Unidos (AFRICOM) (Fox)

Ante el Congreso de Estados Unidos, Dagvin Anderson afirmó que, en los últimos dos años, fueron detectados 12 laboratorios de droga y en 11 de los sitios se hicieron detenciones de miembros de los cárteles.

De acuerdo con la información, las operaciones del CJNG y del Cártel de Sinaloa en África se han identificado países como:

Sudáfrica

Namibia

Angola

Zonas de África occidental

El general Anderson aseguró que esta expansión representa una amenaza internacional, pues el narcotráfico estaría financiando a grupos extremistas y organizaciones terroristas del continente africano.

Estados Unidos reiteró que África se ha convertido en un punto estratégico para las organizaciones criminales mexicanas debido a su ubicación geográfica, ya que facilita el envío de drogas hacia Europa y Asia.