La Fiscalía General de la República (FGR) negó que Enrique Inzunza y funcionarios de Sinaloa, como el gobernador en licencia, tengan fichas rojas de búsqueda de la Interpol.

“Es importante referir que ninguna de estas personas cuenta con ficha roja de Interpol Ulises Lara

Mediante video, el vocero de la FGR, Ulises Lara, brindó informes sobre las acusaciones de Estados Unidos en contra de diez funcionarios de Sinaloa, dos ya detenidos.

Al respecto, aseguró que la FGR sigue todas las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos en pro de esclarecer la verdad y obtener justicia.

FGR descarta fichas de Interpol contra Enrique Inzunza y funcionarios de Sinaloa

En el mensaje de actualización sobre el caso de Sinaloa, Ulises Lara a nombre de la FGR confirmó que ni Enrique Inzunza o Rubén Rocha Moya, tienen ficha roja de Interpol.

Sin embargo, la FGR mantienen las investigaciones, como señala Ulises Lara, para deslindar responsabilidades o en caso de que se encuadre algún delito en su contra.

Añadió que la información que la FGR ha obtenido hasta el momento servirá para las líneas de investigación, ya que se llevarán a cabo todas las actuaciones necesarias.

Aunque Ulises Lara no dio detalles sobre los avances de la investigación, sí señaló que la FGR continuará informando las indagatorias en la medida que sea prudente.

Asimismo, Ulises Lara aseguró que de los diez funcionarios citados por la FGR, cinco, entre ellos Enrique Inzunza, ya se presentaron a declarar como se les solicitó.