Nuevas fotos de Jeffrey Epstein fueron compartidas por legisladores demócratas, donde se puede ver la convivencia con:

Las fotos, provenientes de la herencia de Jeffrey Epstein, muestran a los mandatarios en las reuniones que organizaba el magnate, donde había menores de edad.

Mr. President, release the files, NOW. https://t.co/fuIzU9EBED — Congressman Robert Garcia (@RepRobertGarcia) December 12, 2025

Caso Jeffrey Epstein: Demócratas comparten fotos de Donald Trump y Bill Clinton

Robert García, legislador demócrata, compartió fotos nuevas de donde se ve a mandatarios en las fiestas que organizaba Jeffrey Epstein.

Las fotos muestran a Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, rodeado de menores de edad.

Donald Trump en fiesta de Jeffrey Epstein (@OversightDems / x)

Las fotos también muestran un contendor con condones, ofrecidos en 4.5 dólares, donde se puede ver la cara de Donald Trump, acompañado de la frase “soy enorme”.

Asimismo, se puede ver a Bill Clinton posando para una foto junto con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, su pareja y cómplice en el tráfico sexual; esta fotografía además está autografiada.

Bill Clinton en fiesta de Jeffrey Epstein (@OversightDems / x)

De acuerdo con los senadores demócratas, recibieron más de 95 mil fotos nuevas del patrimonio de Jeffrey Epstein.

Otras personalidades que se encuentran en estas fotos son:

Steve Bannon, exasesor de la Casa Blanca en el primer mandato de Donald Trump

Bill Gates, empresario

Woody Allen, cineasta

Larry Summers, secretario de Tesoro del gobierno de Bill Clinton

De acuerdo con Robert García, las inquietantes fotos “plantean aún más preguntas sobre Epstein y sus relaciones con algunos de los hombres más poderosos del mundo”.