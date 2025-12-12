Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, hizo un comentario acerca de las fotos filtradas de Epstein junto a Donald Trump y Bill Clinton, en un tono un tanto irónico.

Pues Elon Musk aseguró que solo es cuestión de tiempo para que Steve Bannon vuelva a la cárcel, tras la aparición de estas fotos de Epstein con Trump y Bill Clinton.

Donald Trump (Matt Rourke / AP Foto / AP)

¿A que se refería Elon Musk con su reacción a las fotos de Epstein con Trump y Bill Clinton?

La referencia de Elon Musk a Steve Bannon, tras la filtración de fotos de Epstein con Trump y Bill Clinton no es gratuita por parte del magnate de la tecnología.

Steve Bannon, ex estratega de Donald Trump, fue condenado a 4 meses de prisión y una multa de 6500 dólares en octubre de 2022, debido a acusaciones de fraude en la construcción del muro fronterizo y ser parte del ataque al Capitolio.

Además de Trump y Bill Clinton, se puede ver a Steve Bannon en algunas de las fotos filtradas por los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la mañana del 12 de diciembre.

De acuerdo con los reportes, la relación entre Bannon y Epstein era bastante cercana, pues el político habría buscado la ayuda del magnate financiero para limpiar su imagen en los primeros años del Siglo XXI.

Así son las nuevas fotos de Jeffrey Epstein con Trump y Bill Clinton publicadas por el Congreso (Especial)

Fotos de Epstein refuerzan la relación con Trump y Bill Clinton

Aunque Elon Musk no dijo nada de la aparición de Trump y Bill Clinton en las nuevas fotos de Epstein, la atención se centró en estas figuras, reforzando los vínculos con el delincuente sexual.

Recordemos que Trump ha negado en varias ocasiones tener alguna relación con Epstein, más allá de coincidir en un par de eventos; no obstante, estas fotos podrían indicar lo contrario.

Asimismo, para no dejar dudas al respecto, supervisores del Congreso analizaron con detalle las imágenes, señalando que no se encontraron indicios de manipulación de algún tipo.

En total se liberaron 95 mil fotos donde aparece el empresario muerto en 2019, al lado de personajes de alto perfil de Estados Unidos, entre políticos, gente del entretenimiento y empresarios, en entornos informales.