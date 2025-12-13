Tras la filtración de una serie de imágenes donde se puede ver al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con Jeffrey Epstein; este no tardó en reaccionar.

Aunque sus palabras fueron todo lo contrario a lo esperado debido a lo delicado de las imágenes, pues Donald Trump no le da mucha importancia a las fotos con Jeffrey Epstein.

Donald Trump señala que todos tiene una foto con Jeffrey Epstein

Durante una pequeña conferencia de prensa, se le preguntó a Donald Trump acerca de su reacción sobre las fotos donde aparece él, Bill Clinton y Steve Bannon con Jeffrey Epstein.

🇺🇸 | AHORA: Reportero: Hoy se publicaron nuevas fotos de Epstein donde aparecen usted, Bill Clinton y Steve Bannon. ¿Cuál es su reacción?



Trump: No las he visto, pero todo el mundo conocía a este hombre. Tiene fotos con todo el mundo. No es para tanto. pic.twitter.com/A2gMgchTQ1 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 12, 2025

Donald Trump no se mostró preocupado por la filtración de las imágenes con Jeffrey Epstein, señalando que no las había visto.

Además recordó que “todo el mundo conocía a ese hombre”, en referencia a políticos, empresarios y gente del entretenimiento, debido al poder económico y social que representaba el magnate en Estados Unidos.

Lo que significa que “tiene fotos con todo el mundo”; es decir, prácticamente cualquier persona importante de Estados Unidos que haya surgido hasta antes de 2010, conoció a Jeffrey Epstein.

Además de que es casi un hecho que todas esas personas tenga una foto con él, lo cual no significa que necesariamente eran parte de su red de tráfico sexual.

Donald Trump en fiesta de Jeffrey Epstein (@OversightDems / x)

Donald Trump ha negado cualquier relación con Jeffrey Epstein en el pasado

Desde que se acusó y condenó a Jeffrey Epstein por una serie de delitos sexuales, el nombre de Donald Trump se ha mencionado en varias ocasiones, siendo uno de los supuestos clientes del magnate financiero.

Sin embargo, Donald Trump siempre ha negado cualquier relación con Jeffrey Epstein, señalando que sus encuentros eran meramente de negocios y muy esporádicos.

Esto a pesar de que muchos han señalado que las nuevas fotos indican lo contrario, ya que se le puede ver en lo que parece una fiesta en la casa del delincuente sexual muerto en 2019.

Aún así, la misma Casa Blanca ha señalado que estas fotos han sido elegidas cuidadosamente para dañar la imagen de Donald Trump por parte del ala demócrata.