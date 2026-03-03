Te contamos acerca de la declaración de Bill Clinton sobre la polémica foto del caso Epstein.

Cada vez salan más detalles sobre el interrogatorio al que fue sometido Bill Clinton por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en Estados Unidos sobre Jeffrey Epstein y su conexión que tenía con delincuente sexual.

Esta es la declaración de Bill Clinton sobre la polémica foto del caso Epstein

En redes sociales, se difundió un video con la declaración de Bill Clinton, de 79 años de edad, explicando y dando contexto sobre la polémica foto del caso Epstein.

Al ser cuestionado acerca de su foto en el jacuzzi, el expresidente de Estados Unidos aseguró que la imagen fue tomada en Brunéi sin su consentimiento.

Además, Bill Clinton expresó que el sultán de Brunéi lo invitó a hospedarse al hotel, y aunque entró al jacuzzi solo lo hizo por cinco minutos para después irse a dormir.

Bill Clinton

“No creo haber sabido nunca que la foto fue tomada. Estoy casi seguro de que fue tomada en Brunéi... al final de un largo viaje por Asia. El sultán de Brunéi... quería ayudar con la Iniciativa Global Clinton. Dijo: ‘Quiero que te quedes en este hotel y espero que uses la piscina’. Así que lo hice. Y luego salí y me fui a la cama, exhausto. Me senté en el jacuzzi durante cinco minutos o lo que sea... ” Bill Clinton

Ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que lo interrogó, Bill Clinton rechazó conocer la identidad de la persona que aparece en la imagen con él en el jacuzzi.

También aseguró que “no hubo actividad sexual esa noche” y fue insistente sobre que no era una menor de edad.

Durante la explicación de la foto, Bill Clinton reconoció que en el lugar había un agente del Servicio Secreto estadounidense y otras personas en la zona de la piscina.

Las declaraciones de Bill Clinton se suman a las realizadas ante la Cámara de Representantes donde afirmó que tuvo relación con Jeffrey Epstein.

No obstante, el expresidente de Estados Unidos indicó que “no vio, ni hizo nada malo”, además de que rompió lazos con Epstein antes de que recibiera su primera condena.