Este viernes 5 de diciembre, el juez federal de distrito Rodney Smith ordenó la publicación de las transcripciones del jurado en el caso Jeffrey Epstein.

Fue el Departamento de Justicia (DOJ) quien hizo la solicitud en cumplimiento de una nueva ley que les exige hacer públicos todos los materiales no clasificados relacionados con Epstein y su socia, Ghislaine Maxwell.

¿Qué se podrá encontrar en los archivos por el caso de Jeffrey Epstein?

La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein es una legislación reciente que fue aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Donald Trump en noviembre pasado.

Desde hace años se han archivado y documentado cientos de transcripciones y pruebas del gran jurado, material que poco a poco se ha ido publicando gracias a demandas civiles y solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información.

Jeffrey Epstein (Especial)

Se sabe que el DOJ enumeró, por lo menos, 18 categorías en las que se incluyen:

Informes

Fotografías

Videos

Mterial de la policía y fiscalía federal

En 2024, un juez de Florida ya había ordenado la publicación de 150 páginas de transcripciones de una investigación que se le hizo a Jeffrey Epstein en el 2006 .

Ahora, con la nueva ley, el DOJ ha solicitado la apertura de más transcripciones que se hayan realizado durante las investigaciones del caso Epstein.

Del mismo modo, jueces federales han solicitado al gobierno especificar qué materiales serán publicados del caso Ghislaine Maxwell.