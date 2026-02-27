El expresidente Bill Clinton inició el viernes 27 de febrero de 2026 sus declaraciones ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en el marco de la investigación por el caso Epstein.

“No vi nada y no hice nada malo. Incluso con una visión retrospectiva 20/20, no vi nada que me hiciera dudar. Solo estamos aquí porque lo ocultó muy bien a todo el mundo durante mucho tiempo” Bill Clinton, ex presidente de Estados Unidos

En una llamada filtrada, Bill Clinton reconoció haber tenido relación con Jeffrey Epstein en el pasado, pero negó conocimiento de los delitos por los que fue señalado y aseguró que cortó vínculos antes de su primera condena.

La comparecencia de Bill Clinton marca un hecho histórico, pues es la primera vez que un expresidente declara ante el Congreso en contra de su voluntad.

Demócratas buscan que Donald Trump responda ante la Cámara de Representantes

Las declaraciones de Bill Clinton tuvieron lugar en el el Centro de Artes Escénicas de Chappaqua, cerca de su casa en los suburbios de Nueva York.

Por su parte, demócratas de la Cámara de Representantes buscan que esta situación sea un precedente para que Donald Trump pueda comparecer también ante la comisión.

Como se ha señalado en múltiples acusaciones y archivos del caso Epstein, el actual presidente de los Estados Unidos también sostuvo una relación con el delincuente.

Y es que el Comité de Supervisión tendría múltiples preguntas que hacer a Donald Trump para que la investigación esté completa.

Incluso, en los testimonios de Hillary Clinton del jueves 26 de de febrero ante el Comité, la exsecretaria de Estado acusó que tratan de distraer la atención sobre Trump y sus vínculos con Epstein.