Tras la filtración de una serie de imágenes donde se puede ver al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la mansión de Jeffrey Epstein; una vocera de la Casa Blanca salió a dar una declaración al respecto.

Donde la Casa Blanca acusa a demócratas de filtrar las imágenes de Trump con Epstein para validar una falsa narrativa que perjudique al presidente de Estados Unidos.

Donald Trump (Alex Brandon / AP)

La Casa Blanca acusa de engaño a los demócratas por imágenes de Trump y Epstein

Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca, señaló que demócratas de la Cámara de Representantes están publicando las fotos de manera selectiva de Epstein, para dañar la imagen de Trump.

Además afirma que este engaño, el relacionar a Donald Trump con Jeffrey Epstein, ha sido desmentido en reiteradas ocasiones en el pasado, además de señalar que esta administración ha hecho mucho por las víctimas.

Pues se ha pedido claridad en todo el proceso, además de liberar una gran cantidad de información y documentos acerca del caso, sin olvidar que se ordenaron más investigaciones al respecto.

Asimismo se pidió a los medios en general que no sigan replicando la información difundida por los demócratas, y en su lugar se pregunten “¿Quién querría relacionarse con Epstein después de que fuera condenado?"

Así son las nuevas fotos de Jeffrey Epstein con Trump y Bill Clinton publicadas por el Congreso (Especial)

Donald Trump en fiesta de Jeffrey Epstein (@OversightDems / x)

Demócratas amenazan con publicar más fotos de Epstein y Trump

Por su parte el demócrata Robert García, aseguró que en la noche del 11 de diciembre recibieron alrededor de 95 mil imágenes relacionadas al caso, y señaló que se publicarán más fotos como la de Epstein y Trump.

Aún así, funcionarios de la Casa Blanca señalan que no se ha encontrado ningún documento que demuestre puntualmente una irregularidad por parte del presidente Donald Trump.

Las fotos que involucran a Trump y Epstein muestran al presidente de Estados Unidos junto a varias mujeres, supuestamente en la mansión del magnate financiero.

Igualmente se le puede ver en otra hablando con otras dos mujeres, y en una última donde se venden condones con la cara de Donald Trump y la leyenda “Soy enorme”.