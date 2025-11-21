Ghislaine Maxwell se niega a colaborar en la investigación del Congreso estadounidense sobre el caso de Jeffrey Epstein.

James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, reveló que la antigua socia y exnovia de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, se niega a contestar cualquier pregunta.

Ghislaine Maxwell no proporcionará nueva información sobre el caso de Epstein

Ghislaine Maxwell se acogerá a la Quinta Enmienda si es citada a declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que lleva una investigación sobre el caso de Jeffrey Epstein.

El representante republicano de Kentucky James Comer señaló que Ghislaine Maxwell “no va a responder a ninguna pregunta”.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell (Captura de pantalla)

En entrevista para el medio Politico, James Comer puntualizó que Ghislaine Maxwell se niega a proporcionar nueva información sobre Epstein.

“Es decir, podría gastar un dineral de los contribuyentes enviando personal y congresistas hasta allí, y si se va a acoger a la Quinta Enmienda, no creo que sea una buena inversión”, declaró.

Ghislaine Maxwell solo está dispuesta a colaborar si se le cumplen ciertas condiciones

En julio, James Comer citó a Ghislaine Maxwell para testificar ante el Congreso.

En aquel momento, sus abogados indicaron que proporcionaría respuestas siempre que se cumplieran ciertas condiciones.

Ghislaine Maxwell solo testificaría si se le concedía inmunidad frente a futuros procesos penales y se le proporcionaban las preguntas con antelación.

Las declaraciones de James Comer se producen dos días después de que el presidente Donald Trump firmara la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

En la que se obliga al Departamento de Justicia a divulgar sus archivos sobre Epstein.

Ghislaine Maxwell fue cómplice de Epstein durante muchos años y actualmente se encuentra encarcelada por cargos de tráfico sexual.

En 2021 fue declarada culpable de cargos federales relacionados con el tráfico sexual de menores y conspiración por su papel en el reclutamiento de menores para Epstein.

Ghislaine Maxwell fue condenada a 20 años de prisión.