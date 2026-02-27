Bill Clinton es un abogado y político estadounidense que fue el 42.° presidente de los Estados Unidos y una figura central de la política de su país durante las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI. Si quieres conocer más sobre su vida y carrera, continúa leyendo.

¿Quién es Bill Clinton?

William Jefferson Blythe III, “Bill Clinton”, es un político estadounidense conocido por haber sido presidente de los Estados Unidos de 1993 al 2001, cargo desde el cual lideró la nación durante un periodo de fuerte crecimiento económico y llevó a cabo importantes acuerdos legislativos y de política exterior. Antes de la presidencia, también fue gobernador de Arkansas y fiscal general de ese estado.

¿Qué edad tiene Bill Clinton?

Bill Clinton nació el 19 de agosto de 1946 en Hope, Arkansas, por lo que actualmente tiene 79 años.

¿Bill Clinton tiene esposa?

Sí, Bill Clinton está casado con Hillary Clinton, a quien conoció en la Facultad de Derecho de Yale. La pareja contrajo matrimonio el 11 de octubre de 1975 y han sido una de las parejas más conocidas de la política estadounidense.

Bill Clinton, ex presidente de Estados Unidos (FB: Bill Clinton)

¿Qué signo zodiacal es Bill Clinton?

Al haber nacido el 19 de agosto, Bill Clinton es Leo.

¿Bill Clinton tiene hijos?

Sí, Bill y Hillary Clinton tienen una hija, llamada Chelsea Clinton, nacida en 1980.

¿Qué estudió Bill Clinton?

Bill Clinton tiene una formación académica destacada:

Licenciatura en Asuntos Internacionales por Georgetown University (1968)

Rhodes Scholar en la University of Oxford, Inglaterra

Título en Derecho (Juris Doctor, J.D.) por Yale Law School (1973)

¿En qué ha trabajado Bill Clinton?

Bill Clinton ha tenido una larga carrera pública y profesional, incluyendo: